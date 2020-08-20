4 ilçede asbestli borular değişecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla ASKİ Genel Müdürlüğü Başkent genelinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden asbestli boruların değişimi için başlattığı ihale sürecini hızlandırdı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Başkent’in 13 ilçesinin içme suyu ana iletim hattındaki insan ve çevre sağlığını tehdit eden 220 kilometrelik asbestli borunun değiştirilmesi yönündeki talimatı üzerine harekete geçti.

İhale sürecini hızlandıran ASKİ Genel Müdürlüğü; Polatlı, Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçelerinden sonra Evren, Şereflikoçhisar, Haymana ve Elmadağ ilçelerindeki asbestli boruların değişimi için de ihaleye çıktı.

CANLI YAYINLANAN İHALEYE 29 FİRMA KATILDI

29 firmanın katıldığı ihale kapsamında 4 ilçe için yaklaşık 141 kilometrelik asbestli borunun değişimi ve yeni içme suyu iletim hatları yapılacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilen “Evren, Şereflikoçhisar, Haymana, Elmadağ İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi” ihalesi Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden 1 saat 30 dakika boyunca canlı olarak yayınlandı.

Yaklaşık maliyeti KDV hariç 19 milyon 241 bin 138 TL 74 kuruş olan ihalede en düşük teklif 13 milyon 303 bin 313 TL olurken, en yüksek teklif ise 21 milyon 908 bin 595 TL oldu. İhaleye teklif veren firmaların elektronik ortama yüklemiş oldukları yeterlilik belgeleri ihale komisyonu tarafından incelendikten sonra ihaleyi kazanan firmanın adı EKAP üzerinden ilan edilecek.