4 ilde daha maskesiz sokağa çıkılamayacak

Sakarya, Kayseri, Burdur ve Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yarından itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yeni karar alındığı belirtildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında, Valilik toplantı salonunda bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, ikametler haricinde maske takılması zorunlu hale geldi.

Açıklamada, daha önce alınan kararlar doğrultusunda kişisel koruyucu önlemlerin önemi vurgulanarak, sağlık kurumu, eczane, pazar yeri, toplu ulaşım, alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler, taksiler gibi çeşitli kapalı alanlara maske takarak girilebileceğinin uygun görüldüğü anımsatıldı.

Gelinen süreçte açık alanlarda da vatandaşların sosyal mesafeyi koruma kuralına yeterince riayet etmedikleri görüldüğü aktarılan açıklamada, "Tüm eski tedbirlere ilave olarak 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ilimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın açık alanlar dahil olmak üzere konutlarından çıktıktan sonra maske takmaları zorunludur." denildi.

Açıklamada ayrıca, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği kaydedildi.

Kayseri'de maske takma zorunluluğu getirildi

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, aldığı yeni karaları paylaştı.

Kurul, Hunat, Yeraltı, Kazancılar ve Kapalı Çarşı ile yeraltı geçitlerinde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde çalışan esnafın maske takarak çalışmasına, iş yerlerine maskesiz müşteri alınmamasına ve bu tip mekanların tamamında maskesiz dolaşılmamasına karar verdi.

Toplantıda, özel ve kamu ortaklı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışanların ve buradan hizmet alanlar ile Organize Sanayi Bölgelerinde ve Serbest Bölgedeki fabrikalar, Toptancılar Sitesi, Sebze Hali'ndeki iş yerlerinde çalışanların ve buradan hizmet alanların ağzı ve burnu örtecek şekilde doğru maske kullanmaları, maske takmadan bu mekanlarda bulunmamaları kararlaştırıldı.

Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına karar verildi.

Siirt'te maske takmak zorunluluğu getirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Valilik Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalar ve ilave tedbirler görüşüldü.

Açıklamada görüşüne yer verilen Atik, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisiyle kararlılıkla mücadeleye devam edildiğini dile getirdi.

"Siirt il genelinde iyiye doğru gidiyoruz. Bu durumda olmamız bizleri rehavete sürüklememeli." diyen Atik, vatandaşların kurallara riayet etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, kentte maske takmayla ilgili karar alındığı bildirilerek, "Vatandaşlarımızın sosyal iletişim halinde bulunan alanlara, meydanlara, sokak ve caddelere, iş yerlerine maskesiz çıkmalarına izin verilmeyecektir. Çıkanlar hakkında idari yasal işlem yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla iftar ve sahur vakitleri arasında yaya trafiğine kapatılan Güres ve Aydınlar caddelerinin yeniden açılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, kentten Batman ve Diyarbakır'a minibüslerle yapılan seyahatlerin de gerekli önlemler alınarak yapılmasına izin verildiği kaydedildi.

Toplantıya Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kanasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Burdur'da maske takma zorunluluğu getirildi

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu, Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararla, ev ve iş yerlerinin dışındaki tüm ortamlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda, cadde, sokak, meydan ve diğer ortak kullanım alanlarında maske takılması ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik kolluk birimlerinin denetimlerini artırması kararlaştırıldı.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde müşterilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerinin de kayıt altına alınmasına karar verildi.