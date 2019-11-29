  • BIST 107.427
  • Altın 269,833
  • Dolar 5,7500
  • Euro 6,3300
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 3 °C
SON DAKİKA4 ilde organize suç örgütü operasyonu: 34 gözaltı
»

4 ilde organize suç örgütü operasyonu: 34 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri iddia edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonda 38 zanlı yakalandı.
4 ilde organize suç örgütü operasyonu: 34 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri, esnaf ve iş yeri sahiplerini haraca bağlayarak haksız ekonomik çıkar sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 

Teknik ve fiziki takiple örgüt üyelerinin faaliyetlerini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde Ankara merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve çeşitli çaplarda tabanca mermileri ile çek ve senetler ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'da 'jigolo çetesi'ne operasyon: 19 gözaltı25 Kasım 2019 Pazartesi 13:51
  • İstanbul polisinden DHKP/C'ye tarihi darbe24 Kasım 2019 Pazar 12:30
  • Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldırmıştı! Gülerek gitti...21 Kasım 2019 Perşembe 11:52
  • Kasadan 20 bin TL çalan şüpheli, kasiyerin sevgilisi çıktı21 Kasım 2019 Perşembe 11:26
  • 'Ölü' yazılı duvarda ölü bulundu21 Kasım 2019 Perşembe 11:00
  • Cezaevinden korkutan mektup21 Kasım 2019 Perşembe 07:05
  • Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri ortaya çıktı15 Kasım 2019 Cuma 11:44
  • İki kadın yardım istedikleri sürücünün çantasını çaldı15 Kasım 2019 Cuma 11:02
  • 5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı14 Kasım 2019 Perşembe 11:04
  • Bayrampaşa metro istasyonunda taciz rezaleti13 Kasım 2019 Çarşamba 11:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti