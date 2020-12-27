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4 kişilik ailenin evi, soba yangınında kullanılamaz hale geldi

Sinop'ta, 5 katlı binanın 1’inci katındaki dairede, soba nedeniyle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın sırasında içeride bulunmayan 4 kişilik Koç ailesinin evi, kullanılamaz hale geldi. 
4 kişilik ailenin evi, soba yangınında kullanılamaz hale geldi

Seyit Bilal mevkisinde bulunan 5 katlı binanın 1’inci katındaki dairede, dün akşam, ev sahibi Saniye Koç'un sobayı yakıp, dışarı çıkmasının ardından yangın başladı. Kısa sürede tüm evi saran alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Evleri kullanılamaz hale gelen ve yangın sırasında içeride olmayan 4 kişilik Koç ailesi, geceyi akrabalarının yanında geçirdi.

‘BAZI EŞYALARI DIŞARI ÇIKARDIK’

Yangın nedeniyle evlerinin çok kötü durumda olduğunu anlatan Özgür Koç (21), “Yangın çıktığı sırada evde değildik, binanın yöneticisi aradı ve bizim evden dumanların çıktığını söyledi. Hemen koşarak eve geldik, evimiz yanıyordu. Bazı eşyaları dışarı çıkardık. Dün gece dayımlarda kaldık, evimizin durumu çok kötü. Pazartesi günü tutanaklarımızı alıp, gerekli yerlere başvuracağız” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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