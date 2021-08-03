  • BIST 1.399,650
  • Altın 486,93
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8900
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 23 °C
»

4 yaşındaki çocuk üvey babası tarafından öldüresiye dövüldü; 2 tutuklama

AĞRI’da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 4 yaşındaki M.S., izinli olarak gönderildiği evinde üvey babası tarafından dövüldü.
4 yaşındaki çocuk üvey babası tarafından öldüresiye dövüldü; 2 tutuklama

Daha önce ağabeyi ile birlikte kaldığı sevgi evinden annesi ve üvey babası tarafından alınmak istenen M.S., ailenin isteği üzerine gerekli incelemeler yapıldıktan sonra hem Kurban Bayramı’nı aile ortamında geçirmesi hem de aile ortamının incelenmesi amacıyla annesi Zeynep T. ve üvey babası Sıddık Taşkesen'e teslim edildi.  Anne ve üvey babasına teslim edilen M.S., iddiaya göre Kurban Bayramının üçüncü günü Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 811. Sokaktaki evinde üvey babası Taşkesen tarafından öldüresiye dövüldü. Kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuk, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastanede yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakımda kalan M.S., hayati tehlikeyi atlattı.

Yaşanan olaydan sonra anne ile üvey baba polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“İlimizde Bayramın üçüncü günü meydana gelen çocuğa şiddet vakasıyla ilgili M.S. şuan Ağrı Araştırma ve Eğitim Hastanesinde kontrol altında bulunmaktadır. M.S.’nin annesi evlenmek suretiyle ikametgahını ilimize aldırmıştır. Bu nedenle çocukları Ağrı Çocuk Evleri Sitesine nakil olmuştur. M.S.’nin annesi eşinin form A belgesini doldurularak eşinin işe yerleştiğini belirterek çocuklarını kalıcı olarak yanına almak için kurumumuza başvuruda bulunmuştur. Ailenin talebi üzerine çocuk M.S. hem bayram tatilini ailenin yanında geçirmesi hem de kalıcı olarak ailenin yanına verilmek üzere yönetmelik çerçevesinde deneme amaçlı ailenin yanına verilmiştir. Çocuk M.S., ailenin yanında bayram tatilini geçirirken Bayramın 3’üncü günü üvey baba ve anne tarafından şiddete maruz kalıyor. Emniyet kanalıyla olayın bize ulaşmasından sonra olaya İl Müdürlüğü olarak müdahil oluyoruz. Çocuğumuz 7 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra şu an servise çıkarılarak tedavisi devam etmektedir. İlk günden itibaren vardiyalı olarak 3 bakıcı personelimiz ile çocuğumuzun bakımı ve tüm ihtiyaçları için yanında bulunmaktayız."

Müdür Erim, M.S.’nin anne ve üvey babası tutuklu bulunduğunu, davanın adli tatil bitiminde başlayacak olup İl Müdürlüğün avukatı tarafından sürecin takip edileceğini ve faillerin en ağır cezayı alması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 yıl önce babasını, şimdi de ağabeyini öldürdü02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:26
  • 7 kişinin cinayet şüphelisi aranıyor, 14 kişi gözaltında 01 Ağustos 2021 Pazar 14:17
  • Düğünde maganda kurşunuyla öldü01 Ağustos 2021 Pazar 13:57
  • Havalimanında hırsızlık yaptılar, trafik denetim noktasında yakalandılar01 Ağustos 2021 Pazar 13:43
  • Düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi: 12 yaralı01 Ağustos 2021 Pazar 10:05
  • Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı30 Temmuz 2021 Cuma 11:41
  • Ankara'da, TIR dorsesinde 147 kaçak göçmen yakalandı30 Temmuz 2021 Cuma 11:22
  • Tokat'ta minibüs mezarlığa uçtu: 2 yaralı30 Temmuz 2021 Cuma 09:21
  • Çorum’da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı29 Temmuz 2021 Perşembe 13:18
  • Çoban hırsız sanıp ateş etti; dayı- yeğen öldü 29 Temmuz 2021 Perşembe 13:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti