4 yıl sonra açıldı

Çubuk Adnan Menderes Bulvarı’nda 4 yıldır yaşanan toprak kayması, Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede yaptığı fore kazık çalışmaları neticesinde nihayet önlendi. Yol, 6 ay gibi kısa bir sürede yapılarak yeniden hizmete açıldı.

Çubuk Adnan Menderes Bulvarı’nda 4 yıldır yaşanan toprak kayması, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede yaptığı çalışmalar neticesinde nihayet önlendi. Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla Çubuk’un en önemli sorunlarının başında gelen yoldaki kayma tehlikesi, yaklaşık 6 gibi kısa bir sürede ortadan kaldırılarak yolun diğer şeritleri de yeniden trafiğe açıldı. Çubuk halkı, yapımı yılan hikayesine dönen yoldaki tehlikeyi yıllar sonra ortadan kaldıran Başkan Yavaş’a teşekkür etti.

YOLDAKİ ÇATLAKLAR TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARIYORDU

Çubuk’taki Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 2016 yılında heyelan meydana gelmiş, çöken bulvarın tek şeridiyle altındaki park kullanıma kapatılmıştı. Yolda meydana gelen heyelan, parkın alt tarafındaki Alparslan Türkeş Caddesi'nde de çöküntülere yol açmıştı; bu nedenle bu caddenin bir kısmı da trafiğe kapalıydı. Toprak kayması sonucu bulvarın asfaltı ile istinat duvarında oluşan derin çatlaklar ve yarıklar yıllardır tehlikeye davetiye çıkarıyordu.

YILLARDIR ÇALIŞMA BAŞLATILMASI BEKLENİYORDU

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde güvenlik nedeniyle kapatılan şeridin yeniden ulaşıma açılması ve parktaki kaymanın durdurulması için geçtiğimiz yıllarda bölgede incelemeler yapılmış ancak bir sonuç alınamamıştı. O dönemin Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, "Büyükşehir Belediyemizle gerekli görüşmeleri yaptık. Onlar da incelemelerini yapıyor. İnceleme sonucunda kaymanın olduğu ana merkezde istinat çalışması yürüterek hem yolu güvenli şekilde ulaşıma açacaklar hem de yolun alt kısmında bulunan Adnan Menderes Parkı'ndaki kaymayı önlemiş olacaklar" demişti. Yine o dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da ilçeye yaptığı bir ziyarette söz konusu yolla ilgili açıklama yaparak, “Burada yanlış dolgu işlemi yapılmış ve fazla yük bindirilmiş. Yolun yapılması için çalışma başlatılacak” sözünü vermişti. Ancak verilen sözlere rağmen bölgede yıllardır bir çalışma başlatılmamıştı.

TEHLİKE ORTADAN KALDIRILMIŞ OLDU

Bölgedeki heyelanın neden olduğu enkaz 4 yılın ardından nihayet kaldırıldı. Mansur Yavaş Başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bulvar üzerindeki heyelanı önlemek ve parktaki kaymayı durdurabilmek için geçtiğimiz Haziran ayında çalışmalara başlamıştı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, eski ve kırılma meydana gelen istinat duvarı kaldırıldı. Kaymanın önlenmesi için bölgede 30 metre derinliğe inilerek çift sıralı bir şekilde toplam 250 adet fore kazık çakıldı. İhata yani istinat duvarının tamamlanmasının ardından bulvara dolgu işlemi yapıldı. Asfaltın da atılması ile Nisan 2016 yılından bu yana trafiğe kapatılan bulvarın diğer kısmı da kullanıma açıldı. Yolun altında bulunan park ile Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki tehlike de ortadan kaldırılmış oldu. Bölgedeki çalışmaların yaklaşık 6,5 milyona mal olduğu öğrenildi.

ÇUBUKLULARI SEVİNDİRDİ

Yıllardır toprak kayması yaşanan yolun yapılarak, tehlikenin ortadan kaldırılması ilçe halkını sevindirdi. Sosyal medya hesabından Başkan Mansur Yavaş’a teşekkür eden Çubuklu vatandaşlar, “Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. Kısa bir sürede yıllardır yapılamayan yolu yaparak yeniden hizmete kazandırdı” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-