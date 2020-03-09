4 yıldır bitmedi

Çankaya Belediyesi tarafından yapımına 4 yıl önce başlanan Eskişehir Yolu’ndaki Atatürk Kültür Merkezi inşaatı halen tamamlanamadı. “Bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyorduk” diyen Çankayalılar, inşaatın ne zaman tamamlanacağını soruyor.

Temeli Çankaya Belediyesi tarafından 2016 yılının Kasım ayında atılan Ankara’nın en büyük Türkiye’nin 2’inci büyük merkezi olacak olan Atatürk Kültür Merkezi inşaatının bunca zaman geçmesine rağmen tamamlanamamış olması tepki topluyor. 4 yıldır süren inşaatın neden tamamlanamadığını merak eden vatandaşlar, “Projeyi duyduğumuzda heyecanlanmıştık ancak inşaatın bu kadar uzun sürmesini beklemiyorduk” diyor. Vatandaşlar inşaatın zaman zaman yavaşladığını da söylüyor.

YETKİLİLER: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Vatandaşların şikayetleri üzerine arayarak bilgi aldığımız Çankaya Belediyesi yetkilileri ise, çalışmaların devam ettiğini aralıklarla bazı değişiklikler yapıldığını ancak her şeyin doğal sürecinde işlediğini söyledi. Vatandaşların inşaatın zaman zaman durduğu yönünde ifadelerine ise, “Herhangi bir durma söz konusu değil. İnşaat devam ediyor” cevabını verdi.

BU KADAR UZUN SÜRMEMELİYDİ

Eskişehir Yolu kenarı Bilkent Kavşağı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin yapımına 2016 yılının Kasım ayında başlandı. Üzerinden geçen 4 yıla yakın zamanda binanın ancak bir kısmı tamamlanabildi. Çevrede oturan vatandaşlar, inşaatı gelip geçerken gördüklerini ve merak ettiklerini belirterek, “İlk duyduğumuzda çok sevinmiştik. Ankara için böyle bir mekân tabi ki iyi olur. Ancak neredeyse 4 sene oldu. Tamamlanmadı. Hatta bir ara çalışmalar durmuş gibiydi. Acaba yarım mı kalacak? diye düşünürken son günlerde tekrar başladı. Böyle çalışmalar bu kadar uzun sürmemeli” görüşünü dile getiriyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA