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4 yıldır yapılmayı bekleyen yola kazıklı çözüm

Çubuk Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana gelen toprak kaymasını durdurmak ve bölgedeki tehlikeyi ortadan kaldırmak için 4 yıl sonra adım atıldı. Büyükşehir Belediyesi, yıllardır ihmal edilen bölgede nihayet çalışma başlattı.
4 yıldır yapılmayı bekleyen yola kazıklı çözüm

Çubuk’taki Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 2016 yılında heyelan meydana gelmiş, çöken bulvarın tek şeridiyle altındaki park kullanıma kapatılmıştı. Bulvardaki heyelan, parkın alt tarafındaki Alparslan Türkeş Caddesi'nde de çöküntülere yol açmıştı. Toprak kayması sonucu bulvarın asfaltı ile istinat duvarında oluşan derin çatlaklar ve yarıklar yıllardır tehlikeye davetiye çıkarıyordu. 

YILLARDIR BİR SONUÇ ALINAMAMIŞTI
Güvenlik nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı’ndaki kapatılan şeridin yeniden ulaşıma açılması ve parktaki kaymanın durdurulması için geçtiğimiz yıllarda bölgede inceleme yapılmış ancak bir sonuç alınamamıştı. O dönemin Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, "Büyükşehir Belediyemizle gerekli görüşmeleri yaptık. Onlar da incelemelerini yapıyor. İnceleme sonucunda kaymanın olduğu ana merkezde istinat çalışması yürüterek hem yolu güvenli şekilde ulaşıma açacaklar hem de yolun alt kısmında bulunan Adnan Menderes Parkı'ndaki kaymayı önlemiş olacaklar" demişti. Yine o dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da ilçeye yaptığı bir ziyarette söz konusu yolla ilgili açıklama yaparak, “Burada yanlış dolgu işlemi yapılmış ve fazla yük bindirilmiş. Yolun yapılması için çalışma başlatılacak” sözünü vermişti. Ancak verilen sözlere rağmen bölgede yıllardır bir çalışma yapılamamıştı. 

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4 YIL SONRA ÇALIŞMA BAŞLATILDI 
Bölgedeki heyelanın neden olduğu enkaz 4 yılın ardından nihayet kaldırılıyor. Mansur Yavaş Başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bulvar üzerindeki heyelanı önlemek ve parktaki kaymayı durdurabilmek için geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, eski ve kırılma meydana gelen istinat duvarı kaldırıldı. Kaymanın önlenmesi için bölgeye toplamda sıralı bir şekilde 200 adet fore kazık çakıldı. 6,5 milyona ihale edilen işin ihata duvarı aşamasına gelindi. İhata yani istinat duvarının tamamlanmasının ardından bulvara dolgu işlemi yapılacak. Asfaltın atılması ile Nisan 2014 yılından bu yana trafiğe kapatılan bulvarın diğer kısmı da açılacak. Yolun altında bulunan park ile Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki tehlike de ortadan kalmış olacak. 

BÖLGE VATANDAŞLARINI SEVİNDİRDİ
Uzun yılların ardından bulvarda çalışma başlatılması bölge vatandaşlarını sevindirdi. Çubuklu vatandaşlar, “Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. 4 yıldır buranın yapılmasını bekliyorduk. Şimdiye kadar çok söz verildi ama tutulmadı. Bu yol göçtü göçecekti. Bir facia yaşanmadan çok şükür buraya el atıldı ve yapılmaya başlandı” dedi.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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