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40 bin 800 kaçak medikal maske ele geçirildi

Adana'da polisin bir depoya yaptığı baskında piyasa değeri 200 bin TL olan gümrük kaçağı 40 bin 800 medikal maske ele geçirildi.
40 bin 800 kaçak medikal maske ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı malzeme bulunduğunu belirledi. Depoya yapılan baskında piyasa değeri 200 bin TL olan 40 bin 800 medikal maske ele geçirildi. Suriye uyruklu B.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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