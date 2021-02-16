40 yıllık sokak kapatılıyor

Şereflikoçhisar İstiklal Mahallesi’nde vatandaşın arsalarından feragat ederek açtığı ve 40 yıldır “sokak” olarak kullanılan “yol” yeni inşaat çalışması nedeniyle kapanmakla karşı karşıya kalırken, belediyenin gelişmeleri seyretmesi tepki topluyor.

Başkent’in çevre ilçelerinden Şereflikoçhisar’ın İstiklal Mahallesi’nde vatandaşın arsalarından feragat ederek açtığı ve 40 yıldır “sokak” olarak kullanılan “yol” yeni inşaat çalışması nedeniyle kapanmakla karşı karşıya kalırken, belediyenin gelişmeleri seyretmesi tepki topluyor.

Şikâyette bulundukları Şereflikoçhisar Belediyesi’nden “bizlik bir şey yok” cevabını alan mahalle sakinleri, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

HAKLARIMIZDAN FERAGAT EDEREK AÇTIĞIMIZ YOL KAPANIYOR

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz mahalle sakinleri, olayı şöyle anlatıyor: “Yıllar önceydi; yol ihtiyacımız vardı ve bunu kendi arsalarımızdan feragat ederek, karşıladık. Her bir parsel sahibi arsasının bir kısmından feragat etti ve yol açıldı. Burası yıllardır yol olarak kullanılıyor; adı da belediyece verilmiş olan Al Sokak. Bugün bu yol üzerindeki parsellerden birinde(124/42), mevcut ev yıkılarak yeni bir inşaat temeli atıldı. Temel atılırken bu yol yok sayıldı. İnşaat firması yol terkinde de bulunmadı. Bu yıllardır kullandığımız sokağımızın kapanması, yolumuzun kesilmesi anlamına geliyor, şikâyetçiyiz.”

TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Yaklaşık 40 yıllık olan ve bugün kapanmakla karşı karşıya bulunan sokaktan ayrıca elektrik ve doğalgaz hattı geçtiğine vurgu yapan mahalle sakinleri, bu dikkate alınmadan yol üzerinde inşaat çalışması yapılmasının tehlikeye davetiye çıkardığını söylüyor.

BELEDİYEYE ŞİKÂYET EDİLDİ AMA…

Mahalle sakinleri Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı’na verdikleri 24.12.2020 tarihli dilekçelerinde, olayı anlatarak, bir çözüm talebinde bulundu: “İlçemiz İstiklal Mahallesi’nde bulunan Al Sokak’taki mahalle sakinleriyiz. Sokağımızda bulunan 124 ada 42 parseldeki evin yıkılması ve yeni inşaat yapılması nedeniyle müteahhit firma yol terkini yapmayacağını ve yolu kapatacağını söylemektedir. Al Sokak’ta elektrik ve doğalgaz hattı geçmiştir. Müteahhidin yol terkinin yaptırılması ve gerekli kontrollerin yapılmasını mahkemeye başvurmadan belediyemize şikâyet ederiz. Yol terkinin yapılmadan inşaat ruhsatının verilmesini istemiyoruz.”

“HERHANGİ BİR YAPTIRIMDA BULUNAMAYIZ”

Belediye verdiği cevapta, söz konusu yolun parsel sahiplerinin rızası sonucu açıldığını ve imar planında geçmediğini belirterek, şikayete konu müteahhit hakkında herhangi bir yaptırım uygulanamayacağını kaydetti: “Dilekçeniz incelenmiş olup, bahse konu ilçemiz İstiklal Mahallesi 124 ada 42 nolu parsel ile alakalı şikayetiniz üzerine 14.12.1981 onaylı imar planında Al Sokak olarak geçen yolun resmi olarak imar planında bulunmadığı geçmiş yıllarda parsel sahiplerinin rızası sonucu yol açılmış olup, resmi olarak herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu nedenle belediyemiz tarafından herhangi bir yaptırım uygulanamamaktadır.”

YARGIYA TAŞINIYOR

Belediyenin, yaklaşık 40 yıldır kullanılan yolun kesilmesine seyirci kaldığını, alternatif çözüm önerileri de getirmediğini savunan mahalle sakinleri, şikâyetlerini yargıya taşımaya hazırlanıyor.

İLKSAYFA-