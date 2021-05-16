40 yıllık su sorun 1 yılda çözülecek

Bala'ya 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu yapacaklarını açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, bir yıl içinde kırsal mahallelerde içme suyu sorunlarını da büyük oranda çözeceklerini belirtti.

ASKİ Genel Müdürlüğü su sorununun yaşandığı merkez ve ilçelerde altyapı atağını sürdürüyor. Bala’nın 40 yıldır devam eden içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçen ASKİ, Göztepe Mahallesi’nde 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunu devreye sokmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı ilçenin su sorununu çözeceklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 1 yıl içinde Ankara’nın kırsal mahallelerinde içme suyu anlamında ciddi çözümlere ulaşacaklarını belirtti.

40 YILLIK SORUN ÇÖZÜLÜYOR

Ankara’nın kırsal mahallelerine yönelik içme suyu temini çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 2020 yılı nüfus verilerine göre 30 bin kişinin yaşadığı Bala’da ihalesi yapılan 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunun kısa bir süre içinde hizmete gireceğini açıkladı.

İNCELEMELERDE BULUNDULAR

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Tütüncübaşı ile birlikte Göztepe Mahallesi’ndeki su deposunda incelemelerde bulunan Öztürk, özellikle büyük sıkıntı yaşayan Abazlı, Ergin, Aydoğan, Aşıkoğlu, Yeniköy, Yöreli, Koçyayla ve Ahmetçayırı Mahalleleri ile Ergin Yaylası’nın su sorununun çözüleceğini söyledi.

YENİ DEPO MÜJDESİ

Deponun çıkış borusuna yapılacak bağlantı ile Bala merkezinin yanı sıra uzak mahallelere su sağlayan 2 kola su verileceğini de ifade eden Öztürk, şu bilgileri verdi, “Bala’da 400 metreküplük bir su depomuz bulunuyor ancak ilçe için yetersiz kalıyor. Bayramı müteakip bir hafta içinde bu yeni depoyu da hizmete almayı planlıyoruz. Yeni su depolarının yapımına devam ederken bir yandan da mevcut depoların bakım ve onarım işlerini yapacağız.”

1 YIL İÇİNDE ÇÖZÜME KAVUŞACAK

“Çünkü kırsal bölgelerdeki en büyük sorunumuz geçmişte yapılıp artık özelliğini yitirmiş olan, büyük ölçüde sızdırmazlık sorunu bulunan mevcut depolar. Bunların tamir edilmesi ile ilgili bu ayın 27’sinde büyük bir ihalemiz var. Umut ediyorum ki 1 yıl içinde Ankara’nın kırsal mahallelerinde içme suyu anlamında ciddi çözümlere ulaşmış olacağız.”

“100 YILDIR SU YOK”

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Tütüncübaşı ise Karadalak İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden depoya su aktarılacağını vurgulayarak, “Hattımız hazır sadece işletmesel sorunları giderip arıtılmış sağlıklı suyu depoya ulaştıracağız. Böylece bu bölgenin içme suyu sorunu inşallah tamamen çözülecek” dedi.

“DURUM VAHİMDİ”



Ergin Mahallesi Muhtarı Mehmet Menteşede deponun Bala ilçesinde yaşayan vatandaşları büyük ölçüde rahatlatacağını ve ilçenin suya kavuşacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı, “Başkanımız Mansur Yavaş bize verdiği su sözünü yerine getirdi, Ergin Mahallesi adına kendisine ve genel müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Böylece Aydoğan, Aşıkoğlu ve Ergin Mahalleleri arasında cazibe ile suyumuz gelecek. Ergin Yaylası da benim mahalleme bağlı. Burada durum daha da vahimdi. Köyümüz yine arada su alıyordu ama Ergin Yaylası’nda 100 senedir su yok. Onun için de suyun gelmesi çok büyük bir gurur.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA