400 TL zam istiyoruz

Memur-Sen Ankara İl Başkanı Zahit Şahin, memura yapılan zam oranının yetersiz olduğunu, memur maaşlarının günden güne eridiğini söyleyerek, memur maaşlarına acilen 400 TL’lik seyyanen zam yapılması gerektiğini belirtti.

Memur-Sen Ankara İl Başkanı Zahit Şahin kamu görevlilerine yapılan 3+3’lük zam oranına tepki göstererek, memurlara Ocak ayı itibariyle 400 TL seyyanen zam yapılması gerektiğini belirtti. Kamu görevlilerinin maaşlarının her geçen gün eridiğini ve enflasyona ezildiğini söyleyen Şahin, “En düşük devlet memuru aylığının yüzde 10’na denk gelecek tutarda/400 TL zammın maaşlara yansıtılmasını talep ve teklif ediyor, ivedilikle bekliyoruz” dedi.

MEMURLARIN MAAŞI ERİYOR

Şahin tepkisini şu sözlerle dile getirdi, “Ekonominin makro ve mikro düzey rakamları, enflasyon ve faiz oranları, kur tarafının rakamları birlikte ele alındığında en az artış, en düşük yükseliş maaşlarda ve ücretlerdedir. Son 10 yıllık enflasyon ve enflasyon farkı tablosu, 2019-2021 faiz, kur tablosu, 2020 yılı aylık enflasyon tablosu özetle şunu söylüyor; kamu görevlilerinin maaşları ve ücretleri eriyor, bu erimeyi durdurmak için gecikmeden seyyanen zam yapılması gerekiyor.”

ENFLASYON GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

“Yıllık enflasyon oranının bir önceki yıla göre yüzde 24 arttığı, gıda enflasyonunun yüzde 25 seviyesinde olduğu, 2020 yıl başı ve sonu itibariyle faiz tarafında yüzde 75’lik artışın gerçekleştiği, bütçede faiz giderlerinde son 3 yıllık dönem itibariyle yüzde 45-yüzde 70 artış oluştuğu, kur tarafından yüzde 40’a yakın artış rakamına ulaşıldığı gerçekleri artık göz ardı edilmemelidir.”

400 LİRA SEYYANEN ZAM İSTİYORUZ

Hem gelir dağılımda adaleti sağlamak, hem de enflasyon kaynaklı kayıpları telafi etmek, beraberinde düşük maaş ve ücret grubunda bulunan kamu görevlilerine asgari ücretler için atılan doğru adıma benzer bir yaklaşımı uygulamak için kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 0cak 2021’den geçerli olmak üzere en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10’na denk gelecek tutarda seyyanen zam istiyoruz. Daha somut ifadeyle, kamu görevlilerinin mevcut maaşlarına 1 Ocak’tan geçerli olacak şekilde 400 TL seyyanen zam istiyoruz. Böylece geçmiş yönüyle kayıpların giderilmesini, gelecek yönüyle de enflasyona yenilme riskinin bitirilmesini talep ediyoruz.”

ENFLASYON FARKI KAPATILMALI

Kamu işvereninin ve siyasi iktidarın öngörüleriyle 2021 yılı enflasyon tahmini, beklentisinin yüzde 11 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Şahin, “Bunun anlamı; Hakemin 2021 için kararlaştırdığı 3+3’lük artışın yetersiz kalacağının, enflasyon farkı oluşacağının itiraf edilmesidir. Biz bu itirafın gereğinin yapılarak; 400 TL’lik seyyanen zammın 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılmasını talep ve teklif ediyor ve ivedilikle bekliyoruz. Bu adım, hem gelir dağılımında hem de sosyal kulvarda adaletin sağlanması, sosyal maliyet ihtimalinin de ortadan kaldırılması gibi önemli sonuçlar üretecektir” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA