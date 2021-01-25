  • BIST 1.540
  • Altın 442,199
  • Dolar 7,4091
  • Euro 8,9910
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 0 °C
»

400 ton “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtılacak

Büyükşehir Belediyesi; Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde yaklaşık bin 400 yerli üreticiye yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere ilk kez 400 ton “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtımı gerçekleştirecek. 
400 ton “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtılacak

Büyükşehir Belediyesi; üretimi teşvik ederek tarımı canlandırmak, nadas alanlarını daraltmak, üretimi ve çiftçilerin gelir seviyesini artırmak, üretim girdi maliyetlerini düşürmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve iklim kaynaklı tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak amacıyla yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere “Kırmızı Mercimek Tohumu” desteğinde bulunacak.

mercimek-dagitimi.jpg

Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde yaklaşık bin 400 yerli üreticiye toplam 400 ton “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtımı yapılacak. 

yns_5250-(large).jpg

BAŞVURULAR 25-27 OCAK 2021 TARİHLERİ ARASINDA
Mercimek tohumu desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin;
-Bala Gençlik Merkezi,
-Haymana ASKİ Şantiyesi,
-Şereflikoçhisar Fen İşleri Şantiyesine 25-27 Ocak 2021 tarihleri arasında gelerek bizzat başvuruda bulunması gerekiyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı başvurular tamamlandıktan sonra üç ilçede çiftçilere tohum dağıtımına başlayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mobilyacılar ham madde sıkıntısı yaşıyor25 Ocak 2021 Pazartesi 02:31
  • Pursaklar’da sevgi engel tanımadı25 Ocak 2021 Pazartesi 00:38
  • Kartaltepe Pazarı hizmete açıldı25 Ocak 2021 Pazartesi 00:37
  • e-Konserler sürüyor25 Ocak 2021 Pazartesi 00:35
  • Hayvanlara cansuyu25 Ocak 2021 Pazartesi 00:34
  • Büyükşehir Belediyesi hijyen desteği devam ediyor25 Ocak 2021 Pazartesi 00:33
  • THM korosu dersleri e-öğrenme portalı üzerinden devam ediyor25 Ocak 2021 Pazartesi 00:29
  • Yeni yatırımlara yol açılıyor25 Ocak 2021 Pazartesi 00:20
  • Altındağ'da bir yılda 350 hasta sokak hayvanının tedavisi yapıldı24 Ocak 2021 Pazar 15:05
  • Çubuklu avcılar yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı24 Ocak 2021 Pazar 15:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti