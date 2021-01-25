400 ton “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtılacak

Büyükşehir Belediyesi; Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde yaklaşık bin 400 yerli üreticiye yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere ilk kez 400 ton “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtımı gerçekleştirecek.