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400 üniversiteliye aylık 200 TL burs 

Kahramankazan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KAHEK), bu eğitim öğretim yılında ise 400 üniversite öğrencisine aylık 200’er TL burs verecek. 2-15 Eylül tarihleri arasında sürecek burs başvuruları internet üzerinden yapılabilecek.    
400 üniversiteliye aylık 200 TL burs 

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un girişimleriyle kurulan KAHEK, ilçedeki hayırseverleri bir araya getirmişti. KAHEK bu kapsamda 2019’da 150, 2020’de ise 300 üniversite öğrencisine aylık 150’şer TL burs vermişti. 

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Tek şart Kahramankazan’da ikamet 

Başkan Oğuz’un onursal başkanlığını yaptığı KAHEK, bu eğitim öğretim yılında burs alacak öğrenci sayısını 400’e, burs miktarını ise 200 TL’ye yükseltti. Burs almaya hak kazanan öğrenciler KAHEK tarafından düzenlenen şeffaf ve objektif mülakatlarla belirleniyor. Burs imkânından Ankara’daki ve Türkiye’deki değişik üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler faydalanıyor. Burs alacak öğrencilerin belirlenmesi için aranan tek şart ise öğrencinin Kahramankazan’da ikamet etmesi.

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Burs miktarı ve sayı artacak

Başkan Oğuz, kendilerine gelen en önemli isteklerden birinin de burs olduğunun altını çizerek, ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olabilmek ve eğitim hayatlarına katkı sağlayabilmek amacıyla KAHEK’in kurulmasına öncülük ettiğini söyledi. KAHEK’in kurulmasının ardından ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrenciler ile hayırseverleri bir araya getirdiğini anlatan Oğuz, “Belediyemizden tek kuruş katkı almadan öğrencilerimize burs vermeye başladık. Hayırseverlerimize ve dernek üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. KAHEK’in tek amacı ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatları boyunca yardım edebilmek. Dernek faaliyetlerini tamamen şeffaf bir ortamda sürdürüyor. Derneğe yapılan bağışlar ve dernekten verilecek tüm burslar internet sitesi üzerinden anlık olarak ilan ediliyor” dedi. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında burs alacak öğrencilerin sayısını 400’e, burs miktarını ise 200 TL’ye yükseltmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Oğuz, ilerleyen süreçte burs miktarını ve burs alan öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti. 

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Başvurular 2-15 Eylül arasında

KAHEK, öğrencilerden gelen burs başvurularını 2-15 Eylül tarihleri arasında almaya başlayacak. 15 Eylül’e kadar sürecek başvurular “www.kahramankazaneksyd.com” internet adresinden yapılabilecek. Başvuruların ardından düzenlenecek mülakatlar sonucu burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenerek ilan edilecek. KAHEK’in 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ise öğrencilere aylık 200’er TL burs vermeye başlayacak. 
 

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