  • BIST 86.771
  • Altın 247,680
  • Dolar 6,0108
  • Euro 6,7137
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

400 yıllık Sultanahmet’e iskeleden hançer

Sultanahmet Camisi’nin restorasyonu sırasında dış cephedeki pencerelerin kırılması tepki çekti. Restorasyonu üstlenen İstanbul Vakıflar Müdürlüğü, kırılan yerlerin 1960’lardan sonra yapıldığını ve tarihi bir değerinin olmadığını söyledi.
400 yıllık Sultanahmet’e iskeleden hançer

Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisi olan ve çinileri dolayısıyla ‘Mavi Cami/Blue Mosque’ diye anılan Sultanahmet Camisi, yıllar içinde birçok kez restore edildi. Osmanlı padişahı I. Ahmed tarafından mimar Sedefkar Mehmet Ağa’ya yaptırılan ve 1617’da ibadete açılan caminin en kapsamlı restorasyonu ise 6 Temmuz 2017’de başladı. 22 aydır süren çalışmalar sırasında caminin avlu duvarının etrafına da çelik iskeleler kuruldu. İskele kurulurken dışlık pencerelerin içlerinden metal çubuklar geçirilmesi için kırılması tepkiye neden oldu. Tepkiler üzerine açıklama yapan Mürsel Sarı, çalışmaların bilim kurulu gözetiminde titizlikle devam ettiğini söyledi.

Sarı, çalışmaların bilim kurulu gözetiminde titizlikle devam ettiğini söyledi. “Pencere dediğiniz yerlere biz ‘içlik’ ve ‘dışlık’ diyoruz. İşte bunları söktük” diyen Sarı, “Bunlar, 1960’lardan sonra yapılmış ve orijinal olmayan yapılar. Sosyal medyada az önce baktık. Birisi, ‘414 yıllık pencereyi ne yaptın’ diye soruyor. Bu orijinal değil ki. Bunlar çimentodan yapılmış donatılar. Biz bütün çimentoları yapıdan uzaklaştırıyoruz. Çünkü günümüz restorasyon tekniğine zarar veriyor. 14.11.2011 tarihinde bilim kurulu tarafından alınan karar var. Bu kararda, ‘Çimentolu niteliksiz içlik ve dışlıkların sökülmesine’ diye karar vermiş. Karara göre bir numune yaptık ve restorasyonda bunları yapıya uygulayacağız. Şimdi tüm bunları bilmeden sosyal medyada paylaşmak, başta vakıflar çalışanı olarak emeğimize saygısızlıktır. Ayrıca bilim heyeti hocalarımızın bilimine ve ilmine yapılmış saygısızlıktır. Bakın biz burada çelik platform koyduk, alttaki orijinal döşemelere zarar vermesin diye ahşap takozlar koymuşuz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarar ailesine kabusu yaşatmışlardı.. Yakalandılar21 Mayıs 2019 Salı 07:11
  • Tokat'ta feci kaza!21 Mayıs 2019 Salı 07:10
  • İçişleri Bakanlığı’ndan 'silah ruhsatı' açıklaması21 Mayıs 2019 Salı 06:56
  • Suriye sınırına gece yarısı askeri sevkiyat21 Mayıs 2019 Salı 06:56
  • FETÖ sanığı eski savcı ve hakimlere hapis cezası21 Mayıs 2019 Salı 06:09
  • Dereye uçan kamyonetin sürücüsü öldü21 Mayıs 2019 Salı 06:08
  • KKTC’de yeni hükümet Çarşamba günü kuruluyor21 Mayıs 2019 Salı 06:06
  • Yeryüzü Doktorları, Halime’yi hayata bağladı21 Mayıs 2019 Salı 05:03
  • Gri kategoride aranan PKK'lı teslim oldu21 Mayıs 2019 Salı 05:02
  • İran, zenginleştirilmiş uranyum üretimini dört kat arttırdı21 Mayıs 2019 Salı 04:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti