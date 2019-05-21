400 yıllık Sultanahmet’e iskeleden hançer

Sultanahmet Camisi’nin restorasyonu sırasında dış cephedeki pencerelerin kırılması tepki çekti. Restorasyonu üstlenen İstanbul Vakıflar Müdürlüğü, kırılan yerlerin 1960’lardan sonra yapıldığını ve tarihi bir değerinin olmadığını söyledi.

Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisi olan ve çinileri dolayısıyla ‘Mavi Cami/Blue Mosque’ diye anılan Sultanahmet Camisi, yıllar içinde birçok kez restore edildi. Osmanlı padişahı I. Ahmed tarafından mimar Sedefkar Mehmet Ağa’ya yaptırılan ve 1617’da ibadete açılan caminin en kapsamlı restorasyonu ise 6 Temmuz 2017’de başladı. 22 aydır süren çalışmalar sırasında caminin avlu duvarının etrafına da çelik iskeleler kuruldu. İskele kurulurken dışlık pencerelerin içlerinden metal çubuklar geçirilmesi için kırılması tepkiye neden oldu. Tepkiler üzerine açıklama yapan Mürsel Sarı, çalışmaların bilim kurulu gözetiminde titizlikle devam ettiğini söyledi.

Sarı, çalışmaların bilim kurulu gözetiminde titizlikle devam ettiğini söyledi. “Pencere dediğiniz yerlere biz ‘içlik’ ve ‘dışlık’ diyoruz. İşte bunları söktük” diyen Sarı, “Bunlar, 1960’lardan sonra yapılmış ve orijinal olmayan yapılar. Sosyal medyada az önce baktık. Birisi, ‘414 yıllık pencereyi ne yaptın’ diye soruyor. Bu orijinal değil ki. Bunlar çimentodan yapılmış donatılar. Biz bütün çimentoları yapıdan uzaklaştırıyoruz. Çünkü günümüz restorasyon tekniğine zarar veriyor. 14.11.2011 tarihinde bilim kurulu tarafından alınan karar var. Bu kararda, ‘Çimentolu niteliksiz içlik ve dışlıkların sökülmesine’ diye karar vermiş. Karara göre bir numune yaptık ve restorasyonda bunları yapıya uygulayacağız. Şimdi tüm bunları bilmeden sosyal medyada paylaşmak, başta vakıflar çalışanı olarak emeğimize saygısızlıktır. Ayrıca bilim heyeti hocalarımızın bilimine ve ilmine yapılmış saygısızlıktır. Bakın biz burada çelik platform koyduk, alttaki orijinal döşemelere zarar vermesin diye ahşap takozlar koymuşuz” dedi.