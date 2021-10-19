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41 gün yoğun bakımda kalan aşı karşıtından aşı çağrısı

Tokat'ın Turhal ilçesinde aşı olmadan yakalandığı Kovid-19 nedeniyle 41 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören 51 yaşındaki Halis Taş, aşı çağrısında bulundu.
41 gün yoğun bakımda kalan aşı karşıtından aşı çağrısı

İlçede esnaflık yapan Taş, karşı olduğu için Kovid-19 aşısı yaptırmadı. Maske takmaya özen göstermeyen, salgın tedbirlerine dikkat etmeyen Taş, 2 ay önce Kovid-19'a yakalandı.

Turhal Devlet Hastanesine başvuran Taş, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada 41 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Taş, durumunun düzelmesi üzerine servise alındı.

"Nefes almak dünyaya bedel"

Tedavisi Turhal Devlet Hastanesi'nde süren Halis Taş, yaşadığı pişmanlığı anlattı.

Koronavirüse yakalandıktan sonra nefes almanın kıymetini anladığını ifade eden Taş, "Aşı vurulmazsan yakalanıyorsun. Benim gibi perişan oluyorsun. 41 gün yoğun bakımda yattım, 2 aydır tedavi görüyorum, şu anda yataktan kalkamıyorum. Nefes almak dünyaya bedel. Eğer eşini, çocuğunu, işini seviyorsan, hayatı seviyorsan, tedbiri al takdiri Allah'a bırak. Benim gibi yanlış, hata yapmayın. Hurafelere, yalanlara inanmayın. Mutlaka aşınızı olun. Hastaneye ilk gittiğim zaman aileme her şeye hazırlıklı olun denmiş. 30 gün yüzüstü yattım. Ne anlatılır ne de izah edilir." diye konuştu.
Hastalığa yakalandığı zaman ailesinin henüz aşı olmadığına işaret eden Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni böyle görünce herkes aşısını oldu. Ben de günüm dolunca hemen aşı olacağım. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum, vatanını, milletini, halkını, eşini, çocuklarını seven, güzel bir nefes almak, yaşamak istiyorsa, Allah rızası için benim yaptığım hatayı yapmayın. Benim yaptığım yanlışları yapmayın. Aşı vurulun. 95 kiloydum, 2 ayda 60 kiloya düştüm. Yürüyemiyorum, yavaş yavaş yeni toparlanmaya başlıyorum. Mevla'nın bir mucizesi olarak bakıyorum. İkinci hayat."

"Kesinlikle maske, mesafe özellikle Allah rızası için aşı, aşı"

Şu anda en büyük hayalinin eski sağlığına kavuşmak olduğunu vurgulayan Taş, şunları kaydetti:

"Çocuklarım ve sevdiklerimle beraber olmak, rahat bir nefes almak... Bir nefes dünyaya değer. İki aydır nefesi zor alıyorum. İlk zamanlar aşıya karşıydım. Yani 'yalan, hurafe, aşı şöyle yapıyormuş'... Ama sonuç gösterdi ki yalanmış, esas onlar yalanmış. Anladım aşının önemini. Yani aşı, aşı... Çok pişmanım. Aşı vurulun hayatınız güzel olsun. Hastalanmadan önce çoğu zaman maske takmıyordum. Bir şey olmaz diye takmıyordum. Demek ki kendi bünyemize güveniyorduk. Şu anda bünyemiz pert. Kesinlikle maske, mesafe özellikle Allah rızası için aşı, aşı."

Turhal Devlet Hastanesi Başhekimi Dursun Tüzün ise Taş'ın sağlık durumuyla ilgili, "Şu anda normal serviste, Kovid ile ilgili sıkıntı kalmadı ama akciğerlerin durumu kötü. Enfeksiyonlara bağlı problemler var, o yüzden nefesi zor alıyor. Oksijen veriyoruz. Halis Bey sık sık hastanemize gelirdi, biz aşıyı öneriyorduk ama gülüp geçerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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