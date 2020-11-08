42. İstanbul Maratonu başladı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl maratonun startı Yenikapı'daki meydandan verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen bu yıl N Kolay'ın isim sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Maratonu başladı.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 42. kez gerçekleştiriliyor.

Organizasyonda önce patent sonra tekerlekli sandalye yarışının startı verildi. Saat 09.00'da ise elit atletler maratona başladı. Yarışın startını İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyon başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer verdi.

Geçen yıllarda yapılan 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle düzenlenmiyor. Bu kategorilerin yerine "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometrelik sanal koşular yapılıyor.

Maratonda (42 kilometre 195 metre) ise salgına dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek, 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkıldı.

Kademeli start verildi

Maratonun startı, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kademeli olarak verildi.

Temizlik ve hijyene dikkat edilen startta sporcular sosyal mesafeye uyarak sıralandı. Birbiri arasında yaklaşık 1,5 metre mesafe bırakan sporcular, dörderli sıralar halinde beşer saniye aralıklarla yarışa başladı.

Böylece alanda, start anında ve parkurda yığılmaların önüne geçildi. Önlemler kapsamında sporcular, ısınma, hazırlık ve parkura giriş aşamaları da dahil olmak üzere yarış start alana kadar maskelerini takmaya devam etti.

Köprü ilk kez 2 kere geçilecek

42. İstanbul Maratonu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında parkur değişikliğine gidilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü organizasyon tarihinde ilk kez 2 kere geçilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle sporcuların sosyal mesafeyi koruyabilmesi ve aralıklarla start alanına alınabilmesi için ihtiyaç duyulan alanı sağladığı için start bu yıl Yenikapı'dan verildi. Sporcular, maratonun tarihinde ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşuyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Altunizade'den dönecek atletler, ikinci kez köprüyü geride bırakarak yarışı Yenikapı'da tamamlayacak.

Parkur

Yenikapı'da başlayan yarış, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyredecek.

Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçecek atletler, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerleyecek.

Altunizade köprüsünden "U dönüşü" yaptıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçecek atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat’a kadar takip edecek ve buradan dönecek. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulacak yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son bulacak.