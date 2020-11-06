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42. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

42. İstanbul Maratonu nedeniyle parkur güzergahı ve bağlantılı tüm yollar, 8 Kasım Pazar günü saat 15.00'e kadar kapalı olacak.
42. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

42. İstanbul Maratonu nedeniyle parkur güzergahı ve bağlantılı tüm yollar, 8 Kasım Pazar günü saat 15.00'e kadar kapalı olacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 42. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 08.30-15.00, parkur üzerindeki yollar ise 05.30-15.00 arasında araç trafiğine kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar ise şöyle:

"Parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran sahil istikameti, Çatladıkapı sahil istikameti, Kumkapı sahil istikameti, Namık Kemal Caddesi ile sahil Kennedy Caddesi bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy Fındıklı Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü, Altunizade Köprüsü üzerinden yapılan 'U' dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, sahil güzergahı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat, 'U' dönüşüyle Balat-Fener-Unkapanı-Sirkeci-Çatladıkapı, Yenikapı."

Metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak
Pazar günü programına göre çalışacak metrobüs hattında, Zincirlikuyu ile Beylikdüzü arasındaki seferler normal bir şekilde yapılacak. 08.30-15.00 arasında ise hattın Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki seferleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatılması nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak.

Metrobüs araçları Zincirlikuyu'da hattan çıkarak FSM'ye yönelecek. Bu hat üzerinde Kavacık'ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Hattın devamında Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında da yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır'dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu'na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık'ta yolcu iniş ve binişleri gerçekleştirilecek.

Maraton nedeniyle Avrupa Yakası'nda 87, Anadolu Yakası'nda ise 37 İETT hattının güzergahı değiştirildi.

Ayrıca, maratona katılacak sporcular ve görevliler katılım belgelerini gösterip İETT araçlarına ücretsiz binebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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