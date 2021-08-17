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Güncel
17.08.2021 16:04
42 Türk daha tahliye edildi
Kabil'den tahliye olmak isteyen 42 kişi uçakla Türkiye'ye getiriliyor.
Kabil'den tahliye olmak isteyen 42 kişi uçakla Türkiye'ye getiriliyor.
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