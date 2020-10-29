420 bin kişi, sürücü belgesi bilgilerini kimliğine entegre ettirdi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması kapsamında, 36 günde yaklaşık 420 bin kişinin sürücü belgesi bilgileri kimliğine entegre edildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine gittiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bu kapsamda bugüne kadar 112 bin 263'ü kimlik kartı başvurusunda olmak üzere 419 bin 409 kişi sürücü belgesi bilgileri kimliğine entegre ettirdi.

YERLİ YAZILIM KULLANILDI

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında yer alan işletim sisteminden, kimlik kartı başvurusunun alınması ile kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar, İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirildi. Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya 'https://randevu.nvi.gov.tr' adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.