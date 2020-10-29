  • BIST 1.127
  • Altın 502,538
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 17 °C
»

420 bin kişi, sürücü belgesi bilgilerini kimliğine entegre ettirdi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması kapsamında, 36 günde yaklaşık 420 bin kişinin sürücü belgesi bilgileri kimliğine entegre edildi.
420 bin kişi, sürücü belgesi bilgilerini kimliğine entegre ettirdi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine gittiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bu kapsamda bugüne kadar 112 bin 263'ü kimlik kartı başvurusunda olmak üzere 419 bin 409 kişi sürücü belgesi bilgileri kimliğine entegre ettirdi.

YERLİ YAZILIM KULLANILDI

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında yer alan işletim sisteminden, kimlik kartı başvurusunun alınması ile kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar, İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirildi. Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya 'https://randevu.nvi.gov.tr' adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanet İşleri Başkanlığı: Bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı Yüce Rabb'imizden niyaz ediyoruz29 Ekim 2020 Perşembe 11:20
  • Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev: Türkiye bölgesinde ve ötesinde uluslararası siyasi arenada kilit bir yer edindi29 Ekim 2020 Perşembe 11:19
  • 14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı; polis tek tek indirip saydı29 Ekim 2020 Perşembe 10:52
  • TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandı29 Ekim 2020 Perşembe 10:51
  • Bakan Pekcan: Türkiye, hedeflerinin arkasında yoluna kararlılıkla devam etmektedir29 Ekim 2020 Perşembe 10:51
  • Bacağından yaralanan kadın, kendisini eski sevgilisinin vurdurduğunu iddia etti29 Ekim 2020 Perşembe 10:42
  • TESK'ten araç muayene ücretlerinde indirim talebi29 Ekim 2020 Perşembe 10:37
  • Doğu Anadolu'da gece sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye düştü29 Ekim 2020 Perşembe 10:26
  • 71 yaşındaki sporcu, 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdı29 Ekim 2020 Perşembe 10:25
  • 93 DHKP/C'li terörist yakalandı29 Ekim 2020 Perşembe 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti