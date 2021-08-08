  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

43 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ve İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince bir ev ve iş yerine narkotik köpekleri 'Thor' ve 'Irmak'ın da katılımıyla düzenlenen operasyonda 42 kilo 900 gram eroin ile 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
43 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ve İpekyolu ilçesinde bir ev ve iş yerinde uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine, her iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, narkotik köpekleri 'Thor' ve 'Irmak'ın da katılımıyla arama yapıldı. Aramada evin yakınında 42 kilo 900 gram eroin, iş yerinde ise 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manisa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 9 ölü, 30 yaralı06 Ağustos 2021 Cuma 09:10
  • Antalya'da 3,3 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi05 Ağustos 2021 Perşembe 13:29
  • Eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ’lı, hücre tipi yapılanma oluşturmuş05 Ağustos 2021 Perşembe 11:23
  • Konya'da TIR devrildi; İranlı sürücü öldü, 1 yaralı 05 Ağustos 2021 Perşembe 11:02
  • Marmaris'te yangınla mücadele eden görevlilerin içme suyunu çöpe atan 3 kişiye gözaltı04 Ağustos 2021 Çarşamba 22:43
  • Türk firmanın İspanyol'a kiraladığı jetten uyuşturucu çıktı04 Ağustos 2021 Çarşamba 20:53
  • Edirne'de tarihi çarşıda bıçaklı kavga: 2 yaralı04 Ağustos 2021 Çarşamba 20:52
  • Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü04 Ağustos 2021 Çarşamba 15:10
  • Van'da TIR'ın dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalandı04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:54
  • Eşine ve ailesine şiddetten gözaltına alındı, DEAŞ üyesi çıktı04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti