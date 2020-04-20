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44 kişi virüse yakalandı! Muhtar hakkında soruşturma

Van'da Kovid-19 taşıyan hastaları gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
44 kişi virüse yakalandı! Muhtar hakkında soruşturma

 Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nin muhtarı hakkında görevini kötüye kullandığı ve gerçeğe aykırı bilgi verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık, İstanbul'dan mahalleye gelen kişileri sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetlerine bildirmediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan muhtar Mikail Duman hakkındaki haberler üzerine harekete geçti. 

Mahallede 44 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasına neden olduğu ileri sürülen muhtar hakkında "görevi kötüye kullanıp gerçeğe aykırı bilgi vererek 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 

Muhtar bilgileri gizlemişti

Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi, 7 Nisan'da İstanbul'dan gelen kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı. 

Mahalleye İstanbul'dan gelen başka kişilerin de olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu bilgiyi gizleyen muhtar Mikail Duman görevden uzaklaştırılmıştı.

Sağlık taramasında 900 nüfuslu mahallede 44 kişinin testleri pozitif çıkmış ve bölge özel çalışma alanı haline getirilmişti. 

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