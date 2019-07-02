442 EGO ile havaalanına ulaşım 11 TL'den 3 TL'ye düşecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu 442 EGO hattı ile şehir merkezinden havaalanına ulaşım 3 TL'ye düşecek. Bugün Havaş ve Belko firmaları havaalanına 11 TL'ye yolcu taşıyor.

Vatandaşın havalimanına daha ucuz ve konforlu bir şekilde ulaşmasını amaçlayan çalışma kapsamında Ankaralılar bu hatta hizmete girecek olan EGO otobüslerine Ankarakart ile binebilecek. EGO ile havalimanına ulaşımda tek yön seyahat ücreti 3 TL olarak planlanıyor. EGO, 6 yıl önce havalimanına 442 numaralı otobüsle yolcu taşıyordu.

İKİ FİRMA 11 TL’YE TAŞIYOR

2013’te yapılan ihale ile havalimanına ulaşım hizmeti 10 yıl süreyle Belko Air firmasına verilmişti. 11 TL’ye Esenboğa-AŞTİ-Kızılay arasında yolcu taşıyan Belko’nun yanı sıra Havaş da aynı fiyata AŞTİ-Esenboğa hattında hizlet veriyor. EGO’nun Esenboğa seferlerine başlamasının ardından ‘Belko Air kalkacak mı’ sorusu da akıllara geldi.

‘SICAK BAKIYORUM’ DEMİŞTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesi konuyla ilgili bir soru üzerine, bu hususa sıcak baktığını söylemişti. ‘