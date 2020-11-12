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450 bin fidanla Türkiye haritası

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Esenboğa Külliyesi’nde yer alan 21 bin 825 metrekare alana Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında dikilen 450 bin fidanla Türkiye haritası oluşturuldu. Bu harita Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girdi.  
450 bin fidanla Türkiye haritası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çubuk’taki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Esenboğa Külliyesi’nde önceki gün düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” programında dikilen fidanlarla dev bir Türkiye haritası oluşturuldu. Fidanlarla yapılan Türkiye haritasının havadan görüntüsü herkesten tam not aldı.   

450 BİN FİDANLA TÜRKİYE HARİTASI
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında organize ettiği programda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Esenboğa yerleşkesindeki 21 bin 825 metrekare alana toplam 450 bin fidan dikildi. 

GUİNNESS’E ADINI YAZDIRDI
Gerçekleştirilen fidan dikiminin sayısı ve ortaya çıkarılan Türkiye haritası şeklinin büyüklüğü Guinness yetkilileri tarafından kontrol edildi ve en büyük ağaç mozaiği olarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girdi. Havadan net bir şekilde görülen Türkiye haritası şeklindeki fidanlar görüntüsü büyük beğeni topladı. 

HAVAALANININ HEMEN YANIBAŞINDA
Ankara Esenboğa Havaalanı’nın hemen yanıbaşındaki fidanlardan oluşturulan Türkiye haritası, Başkent’e hava yoluyla gelen ve gidenlere keyifli bir seyir imkanı sunacak.   

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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