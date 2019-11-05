  • BIST 100.420
  • Altın 277,486
  • Dolar 5,7429
  • Euro 6,3814
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 18 °C
»

450 metreden görsel şöleni izliyorlar

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 450 metre yüksekliğe kurulan cam teras, ziyaretçilerine sonbahar renklerine bürünen kanyondaki görsel şöleni izleme imkanı sunuyor.
450 metreden görsel şöleni izliyorlar

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'nda 450 metre yükseklikte kurulan cam teras, ziyaretçilerine sonbaharın renkleriyle bezenen doğanın güzelliğini seyretme imkanı sunuyor.

Azdavay Belediyesince işletilen cam terasın ziyaretçi sayısında, yolun araç ulaşımına uygun hale getirilmesiyle artış yaşanıyor.

Sonbaharın son günlerinde terası gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çekerek görsel şöleni izliyor. Ziyaretçilerden bazıları yükseklik nedeniyle cam terasa çıkmakta tedirginlik yaşıyor.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cam terasın bölgenin en önemli yatırımlarından biri olduğunu söyledi.

Cam terasın bölge turizmi için önemli olduğunu ifade eden Civelek, "Cam teras ziyaretçi sayısının 2019 yılında 100 bine ulaşmasını bekliyoruz. Doğal güzellikleri gün yüzüne çıkarmak ve ziyaretleri kolaylaştırmak için altyapılarını yapmak gerekiyordu. Biz de bunu yapmış bulunuyoruz. Bu sayede cam teras bölgemizin cazibe merkezlerinde biri oldu." diye konuştu."Adrenalini seviyorsanız harika bir yer"

Ziyaretçilerden Ziya Yıldırım, İstanbul'dan geldiğini ve cam terasa ilk defa çıktığını belirtti.

Cam terası çok beğendiğini anlatan Yıldırım, "Adrenalini seviyorsanız harika bir yer. Gerçekten çok etkileyici. Özellikle manzarası harika ve güzel vakit geçireceğiniz bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim." dedi.

Yükseklik korkusu nedeniyle cam terasa çıkamayan Ali Kartal ise "Bende yükseklik korkusu var, onun için terasın üzerine çıkamadım. Teras ve manzara çok güzel. Terasın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 450 metreden görsel şöleni izliyorlar05 Kasım 2019 Salı 14:21
  • Türkülere konu olan 'Ağasar balı' gün yüzüne çıkartılıyor05 Kasım 2019 Salı 14:16
  • Rusya'dan 'Türkiye ile Esad görüşecek mi?' sorusuna açıklama05 Kasım 2019 Salı 14:11
  • Genç Türk gezgin, Everest'te saz çaldı05 Kasım 2019 Salı 13:43
  • Vegan Günü etkinliği 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı05 Kasım 2019 Salı 13:16
  • Bakan Koca ıspanak tartışmasına son noktayı koydu: İyi yıkasınlar...05 Kasım 2019 Salı 13:11
  • Türkiye ve Rusya'nın ikinci ortak devriyesi başladı05 Kasım 2019 Salı 13:09
  • Erdoğan AK Parti önemli açıklamalar: Seyirci kalmayacağız...05 Kasım 2019 Salı 13:07
  • Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Gerekirse özür dilerim05 Kasım 2019 Salı 12:46
  • 'ABD üssü bulunduran ülkeleri vururuz'05 Kasım 2019 Salı 10:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti