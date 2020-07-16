460 parkta yenileme

Yenimahalle genelinde 460 parkta bakım, onarım ve tadilat işlerini tamamlayan Yenimahalle Belediyesi, KentKop Mahallesi’nin en büyük parkı olan Adnan Kahveci Parkı’nı da yeni bir konseptle yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor.

24 yıl önce hizmete açılan parkı tadilata alan Yenimahalle Belediyesi, çevre sitelerde oturan vatandaşların talepleri ve bölgenin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleyerek hizmete açacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Pandemi sürecini özellikle eskimiş, yıpranmış parklarımızı günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlemek için fırsat olarak değerlendirdik. Adnan Kahveci Parkımızı da bölge halkının taleplerini göz önünde bulundurarak tadilatını gerçekleştireceğiz ve tekrar hizmete açacağız” dedi.

Yılların yorgunluğunu sileceğiz

Yenimahalle eski Belediye Başkanı Abdurrahman Oğultürk tarafından 1996 yılında hizmete açılan parkın, 24 yıl içinde iki kez tadilat görmesine rağmen bölge halkının isteklerini karşılamadığını söyleyen Yaşar, “Park bölgenin en büyük parkı ancak yılların yorgunluğunu taşıyordu. Kamelyalar ve oyun parkı dışında farklı ve çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlemek gerekiyordu. Şimdi kolları sıvadık. Batıkent’in en eski mahallesi olan KentKop Mahallemize yakışır bir park haline getireceğiz” dedi.

Biyolojik gölet de var bisiklet yolu da

33 bin 500 metrekare alanı kapsayan parkta yeni düzenleme ile bin metrekare alanı kapsayan biyolojik bir göl yapılacağını belirten Yaşar, “Bisiklet yolu yapmayı çok istedim ancak yetki ilçe belediyelerinde olmadığı için parklarımıza yapabiliyoruz. Adnan Kahveci Parkı bu büyüklükte bir park olduğu için Batıkent’te bisiklet yolu ihtiyacını göz önünde bulundurarak bu parkımızda gerçekleştirmiş olacağız. Böylece yürüyüş yolu ile bisiklet yolu ayrılmış olacak isteyen kendi yolunda yürüyüş yapacak isteyen de bisiklet yolunda bisiklet sürecek” diye konuştu.

Evcil hayvanlar da düşünüldü

Park alanı içinde ayrıca evcil hayvanlar için 520 metrekare park alanı da düşünüldü. 20 farklı türde 500 yapraklı ve iğne yapraklı ağaç ile yeşillendirilecek olan parkta ayrıca fitness alanı da bulunacak. Yeni proje içerisinde 2 bin 500 metrekare aktivite alanı, bin 200 metrekare alana yerleştirilecek 5 farklı çocuk oyun grubu, market, 87 araçlık otopark ve idari bina da yer alacak.