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47 ilde FETÖ operasyonu: 229 gözaltı kararı

İzmir merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 229 şüpheliden 125'i yakalandı.
47 ilde FETÖ operasyonu: 229 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK’daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı bulunan ve başkaca deliller olan 57'si muvazzaf 86 asker ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplamda 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 5'inin teğmen, 54'ünün astsubay ve 14'ünün uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda 125 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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