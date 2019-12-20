  • BIST 111.254
  • Altın 282,529
  • Dolar 5,9329
  • Euro 6,5763
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

47 yıldır başında maganda kurşunuyla yaşıyor

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, şu an 56 yaşında olan Yakup Çakmak, 9 yaşındayken başına isabet eden maganda kurşunuyla yaşıyor. 
47 yıldır başında maganda kurşunuyla yaşıyor

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, şu an 56 yaşında olan Yakup Çakmak, 9 yaşındayken başına isabet eden maganda kurşunuyla yaşıyor.  47 yıldır başında taşıdığı mermi nedeniyle şiddetli ağrı ve uykusuzluk çeken Çakmak, "Yaşadığım ıstırabı ben bilirim. Benim canım yandı, hayatım karardı, başkalarının hayatı kararmasın"- dedi.

Yakup Çakmak'ın başına, 47 yıl önce henüz 9 yaşındayken evlerinin önünde oynadığı sırada nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunu isabet etti. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede Çakmak’ın sol gözünde görme kaybı ile sol tarafında kısmı felç olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Çakmak’ın başına isabet eden kurşun, beynin riskli bölgesinde olduğu için alınamadı. Tedaviyle felç kalmaktan kurtulan Çakmak, yaşamına başındaki mermi ile devam etti. Ancak sürekli baş ağrısı çeken Çakmak’ın hayatı kabusa döndü. Okulunu bırakmak zorunda kalan Yaşar Çakmak, vatani görevini de yapamadı. 

'YAŞADIĞIM ISTIRABI BİR BEN BİLİRİM'

​Çay ocağında çalışan Yakup Çakmak, olaydan itibaren büyük sıkıntılar çektiğini, sağlık sorunlarının sürdüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Kardeşlerimle oynuyordum. O an kafama fındık ağacının dalı girdi sandım. Kafam kanayınca ailem beni hastaneye götürdü. Hastanede başımda kurşun olduğu söylendi. Doktorlar 'yaşamaz, ölür' dese de ailem beni Ankara’ya götürdü. Orada ameliyat ettiler ve beni felçten kurtardılar. Doktorlar, yaşasam bile ya felç olacağımı ya da sürekli bayılacağımı söylediler. Mermi başımda kaldı.  47 yıldır geçmeyen baş ağrısı ve uykusuzlukla mücadele ediyorum. Başım ağrıdığı için düzenli ağrı kesici alıyorum. Uyku sorunum var, yattığım zaman sanki biri kafama yumruk atıyormuş gibi acıyla sıçrayıp kalkıyorum. Yaşadığım ıstırabı ben bilirim. Çoğu defa ölmek istiyorum. Artık bu acıya katlanamıyorum. Ağrı kesicinin de bir etkisi olmuyor.” 

Silah kullanılmasına, havaya rastgele ateş edilmesine karşı olduğunu belirten Çakmak, “Benim canım yandı. Hayatım karardı. Başkalarının hayatı kararmasın. Tüm hayatım felç oldu, ben yarım oldum. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

'ÇOK SIKINTILAR ÇEKTİK'

Oğlunun çektiği acıları gözyaşı dökerek anlatan Ayşe Çakmak da (84), "Yakup öldü zannettim. 29 yaşında dul kaldım. Tek başıma evlatlarıma yetmeye çalışıyordum. Oğlumun başında kurşun olduğunu söylediler. Tedavi için Ankara’ya gitmeliydi.  Yoksulluk dönemleri. Çok sıkıntılar çektik. Ameliyatını yaptılar ancak kurşunu alırsak ölür dediler. Yıllardır mermi kafada. Çocuğuma isabet eden kurşun kimin elinden çıktıysa mahşer günü ondan alacağımız olsun" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin'de sokağı halay çekerek temizleyen işçiye bir maaş ikramiye verildi20 Aralık 2019 Cuma 09:23
  • İmanı Korumak20 Aralık 2019 Cuma 00:04
  • 200 Yıl Arayla İki Örnek; Geldiğimiz Nokta20 Aralık 2019 Cuma 00:03
  • 2019'un en çok kazanan Youtuber'ı oldu... Dudak uçuklatan rakam19 Aralık 2019 Perşembe 16:34
  • Her gün bisikletiyle gittiği atölyesinde 35 yıldır baston üretiyor19 Aralık 2019 Perşembe 15:58
  • Yeşilçam'ın 'Tonton' Amcası: Hulusi Kentmen19 Aralık 2019 Perşembe 15:52
  • Kadem: Kadın varlığını annelik rolünden ibaret görmüyoruz19 Aralık 2019 Perşembe 11:52
  • Türkiye, çalışmak ve yaşamak için en iyi 7'nci ülke oldu19 Aralık 2019 Perşembe 10:32
  • Tarihi Yedikapılar Yeraltı Şehri turizme kazandırılmayı bekliyor19 Aralık 2019 Perşembe 10:22
  • '2050'de 200 milyon insan 'iklim mültecisi' olabilir'19 Aralık 2019 Perşembe 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti