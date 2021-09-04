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493 projeye 875 milyon lira hibe desteği verilecek

Bakan Pakdemirli, kırsalda kalkınma vizyonu kapsamında ilana çıkılan IPARD-2 AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı 10. Başvuru Çağrısı başvurularını nisanda aldıklarını belirterek, onaylanan projelere 875 milyon lira hibe desteği verecek" dedi.
493 projeye 875 milyon lira hibe desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin son 19 yılda büyük bir kalkınma hamlesine imza attığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Her alanda büyüme, her alanda kalkınma vizyonuyla başlayan bu atılım döneminde, tarım ve kırsal daima ilk sıralarda yer aldı. Birçok ürünün anavatanı olan Anadolu toprakları, bu süreçte büyük bir değişime sahne oldu. Sağladığımız desteklerle, kırsalda binlerce modern tesis kuruldu. Bu tesisler üretiminin gücünü artırırken on binlerce kişiye de yeni istihdam kapılarını açtı."

Pakdemirli, kırsalda kalkınma vizyonu kapsamında ilana çıkılan IPARD-2 AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı 10. Başvuru Çağrısı başvurularını nisan ayı içerisinde aldıklarını vurgulayarak "Bu çerçevede toplam yatırım tutarı 1,9 milyar lira olan 493 proje onaylandı. Onaylanan bu projelere ise 875 milyon lira hibe desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna kadar projelerde incelemelerin süreceğini ve incelemesi tamamlanan projeleri açıklamaya devam edeceklerini bildiren Pakdemirli, "2021 yılı içerisinde 11 farklı sektörde yatırımları tamamlanan toplam 2 bin 603 projeye 805 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik ve ülkemize 1,2 milyar liralık yatırım kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, 2021 yılı içerisinde hibe ödemesi yapılan projelerin sektörel dağılımı, "bitkisel üretim 1353, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler 163, kırsal turizm 188, yerel kalkınma ve tarım-çevre 44, arıcılık 167, su ürünleri yetiştiriciliği 9, hayvancılık 300, gıda işleme 192, yenilenebilir enerji 157, teknik destek projesi 2, makine parkı ise 28" şeklinde gerçekleşti.

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