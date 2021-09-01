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4’üncü bakımevi Kuşcağız’da açıldı

Büyükşehir Belediyesi, 4’üncü Çocuk Gündüz Bakımevini Keçiören Kuşcağız’da açtı. Toplam 2 bin 580 metrekarelik alana sahip olan Kuşçağız Çocuk Gündüz Bakımevi, 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren 37-66 aylık çocuklara hizmet vermeye başlayacak.
4’üncü bakımevi Kuşcağız’da açıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesinde çalışan anne ve babalara verdiği kreş sözünü tutarak Başkent’te Çocuk Gündüz Bakımevlerinin sayısını artırmayı sürdürüyor.
 Batıkent, İşçi Blokları ve Ahmetler Çocuk Gündüz Bakımevi’nden sonra 4’üncü çocuk gündüz bakımevini Kuşcağız Mahallesi Sanatoryum Caddesi No:263 Keçiören adresinde açan Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren 37-66 aylık çocuklara hizmet vermeye başlayacak.

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UZMAN KADRO İLE HİZMET VERECEK

Toplam 2 bin 580 metrekarelik alana sahip olan Kuşcağız Çocuk Gündüz Bakımevi; 5 grup sorumlusu, 5 öğretmen yardımcısı, sosyal hizmet uzmanı, aile danışmanı ve sosyolog kadrosuyla çocukların gelişimine ve eğimine katkı sağlayacak.

4 etkinlik sınıfından çocuk oyun alanlarına, uyku odasından yemekhane ve dinlenme odalarına kadar pek çok sosyal alanın yer aldığı Kuşcağız Çocuk Gündüz Bakımevi, 75 kişilik kontenjana sahip olacak. Hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Çocuk Gündüz Bakımevinden; belediye, belediye dışı ve sosyal yardım alan ailelerin çocukları öncelikli olarak yararlanabilecek.

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“ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ”

 Çocukların geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için özveriyle çalıştıklarını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, şu bilgileri verdi:
“Kuşcağız Çocuk Gündüz Bakımevimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehit ve gazi yakınlarının çocuklarından, cezaevlerinde bulunan mahkumlar ile anne ve babası vefat etmiş olup bir yakını tarafından bakılan 37-66 aylık çocuklarımızdan herhangi bir ücret alınmayacak. Çocuklarımızın ileriki yaşamlarında birer dünya insanı olmaları adına elimizden ne geliyorsa Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’tan aldığımız cesaretle yerine getirmeye çalışıyoruz.”


 

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