Hak İş’e bağlı Hizmet İş Sendikası’nın 4 No’lu şubesinin 4’üncü olağan genel kurulu yapıldı. Kurulda başkanlığa bir kez daha Yusuf Güler seçildi.

Hak İş’e bağlı Hizmet İş Sendikası’nın Ankara 4’Nolu Şubesinin 4’üncü olağan genel kurulu yapıldı. Kurula Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir çok sendika üyesi, siyasetçi, bürokrat ve basın mensupları katıldı. Kurulda üyeler bir kez daha Yusuf Güler diyerek Güler’i yeniden başkan seçti. Güven tazeleyen Güler, katılım gösteren tüm misafirlere teşekkür etti.

KANUN ZORUYLA ÜYELİK DAYATMASINA TEPKİ

Kurulda Genel Başkan Mahmut Arslan ise bir konuşma yaparak, “Üyelerimizin kanun zoruyla bir başka sendikaya üyeliğe zorlanmasını istemiyoruz” dedi. Son zamanlarda özellikle medya üzerinden Hak İş’in talepleriyle ilgili kamuoyunda farklı algı oluşturulduğuna dikkat çeken Arslan, “Kamuda kadro mimarı Hak-İş’e karşı bir kısım gruplar harekete geçtiler. Dün sahada olmayan, taşeron emekçilerin arkasında olmayan, ‘siz kadro alamazsınız” diyenler, bugün taşerondan kadroya geçen emekçilere sahip çıkıyormuş gibi görünüyorlar. Sakın bu oyuna gelmeyin” uyarısında bulundu.

“KABUL EDİLEMEZ”

Emekçilerin başka bir sendikaya üye olmasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Arslan “Biz ta baştan beri 696 KHK’de bir yanlışlık var diyoruz. Bunu değiştirelim diyoruz. Kanun zoruyla işçilerin bir başka sendikaya gitmesine gönlümüz razı değil, çünkü bu adil değil, hakkaniyetli değil. İşçiler sendikalarını değiştirmek istiyorsa isterlerse, kendi iradeleriyle değiştirsinler. Ama onların iradesini hiçe saymak yanlıştır. Hak-İş olarak üyelerimizin, bugüne kadar taşeron işçisine selam vermemiş bir kısım sendikalara üye yapılmasını istemiyoruz. Bunu üyelerimiz de istemiyor. Bizler ne istiyoruz biliyor musunuz? Şu anda hangi arkadaşımız hangi sendikada örgütlü ise orada devam etsin istiyoruz” şeklinde konuştu.

200 BİN ÜYE AYRILACAK

Düzenlemenin değiştirilmemesi durumunda yaklaşık 200 bine yakın Hak-İş üyesi emekçinin sendikalarından zorla ayrılmaya maruz kalacağını belirten Arslan, “Eğer kanun yürürlüğe girerse sendikamızın üyeleri başka sendikalara geçecek ve arkadaşlarımız uzun süredir çalıştığı sendikalarından kopartılacak. Üyelerimiz, sizleri hiç tanımayan, sendikal mücadelede bize karşı olan ve bizlere acımasızca iftiralar atan bazı sendikalara üye olmaya zorlanacaklar.”

GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL

“Buna gönlümüz razı değil. Taşeron emekçiler için mücadele veren, kadrolarını alan, toplu sözleşmelerini yapan ve her daim onların yanınızda olan ve 2018 yılından bu yana taşerondaki hiçbir üye emekçiden 1 kuruş aidat almayan Hak-İş Konfederasyonudur. Arkadaşlarımızın ayrılmasına razı mı olacağız? Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu haksızlığın, adaletsizliğin, işçilerimizin iradesini yok sayan ve onları zorla bir başka sendikanın üyesi olmaya zorlayan düzenlemeye itirazımız var” diye konuştu.

“HAYSİYET VE ONUR MÜCADELESİNDEYİZ”

Arslan, “Bu düzenleme bizim istediğimiz gibi olursa, herkes sendikasında kalacak. Hangi iş kolunda olursanız olun, hiçbir fark olmayacak. İnandığınız mücadelenin ve sendikanızın arkasında durun ve sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Biz kazanıp kaybetme mücadelesi değil, bir haysiyet, bir onur mücadelesi yapıyoruz, yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Sonucu Rabbim verecek, biz mücadele ile sorumluyuz” şeklinde konuştu.

YANLIŞ ALGI TEPKİSİ

Arslan, yürütülen mücadelenin kamuoyunda çarpıtıldığını, medya üzerinden oyunlar oynanarak başarısızlıkların Hak-İş Konfederasyonu’na yıkılmak istendiğini belirterek, ‘Kim ne derse desin bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. Hak-İş’in bir sorumluluğu var’ bu düzenlemeden sendikalarımıza üye gelmesine rağmen, üye sendikalarımız ortak bir deklarasyon yayınladık ve bu düzenlemenin kaldırılmasını istiyoruz. Sendikalarımız başka sendikalardan gelen üyelere de karşı. Hak-İş’in bu haklı mücadelesine herkesin destek vermesini istiyorum. Hesap yapanların hesabını Rabbim bozmuştur ve bozacaktır” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA