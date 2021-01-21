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5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına Sözleşmeli toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) alınacağı duyuruldu.
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 3.770’i Jandarma, 925’i Lojistik Alt Branşlı, 265'i Muhabere, 14’ü  At  Bakıcısı, 13’ü Bot Serdümeni, 10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) temin edilecek.

Başvurular internet üzerinde 21-31 Ocak 2021 tarihi arasında yapılacaktır. Detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr  ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr  (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini’’ kılavuzunda belirtilmiştir.

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