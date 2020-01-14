5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Siyasette hareketli günler yaşanıyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 100 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini açıklamıştı.
AK Parti Grup Toplantısı'nda belediye başkanlarının AK Parti'ye geçiş süreci tamamlandı.
AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
İŞTE AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER
İyi Parti'den Kayseri - İncesu Belediyesi
Saadet Partisi Osmaniye - Hasanbeyli Belediyesi
CHP'den Osmaniye - Düziçi Belediyesi
Bağımsız - Elazığ - Keban Belediyesi
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