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5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Farklı partilerde yer alan 5 belediye başkanına AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Siyasette hareketli günler yaşanıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 100 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini açıklamıştı.

AK Parti Grup Toplantısı'nda belediye başkanlarının AK Parti'ye geçiş süreci tamamlandı.

AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İŞTE AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER

İyi Parti'den Kayseri - İncesu Belediyesi

Saadet Partisi Osmaniye - Hasanbeyli Belediyesi

CHP'den Osmaniye - Düziçi Belediyesi

Bağımsız - Elazığ - Keban Belediyesi

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