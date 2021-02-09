5 bin 700 çiftçi başvurdu, destek oranı 1600 tona yükseltidi

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 25 ilçede gerçekleştirilen talep toplama başvurularına yoğun ilgi gösterilmesi üzerine sayı 2 binden 5 bin 700 çiftçiye yükseltilirken, destek oranı da 800 tondan bin 600 tona çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli üretimi destekleyerek hem Başkent hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla çiftçilere yönelik tarımsal kalkınma desteklerini sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 25 ilçede gerçekleştirilen talep toplama başvurularına yoğun ilgi gösterilmesi üzerine sayı 2 binden 5 bin 700 çiftçiye yükseltilirken, destek oranı da 800 tondan bin 600 tona çıkarıldı. Nohut tohumu mart ayı içerisinde çiftçilere dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı önceleyen projelere hız kesmeden devam ediyor.

Başkent’te yerli üretimi artırmak amacıyla çiftçilere yönelik desteklerini sürdüren Başkan Yavaş şimdi de nohut tohumu desteği için düğmeye bastı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Yavaş’ın talebi doğrultusunda 25 ilçede nohut tohumu talep toplama başvurusu aldı. Kısa sürede çiftçilerin yoğun başvurusu nedeniyle Büyükşehir Belediyesi nohut tohumu desteği 800 tondan bin 600 tona çıkarılırken, 2 bin olarak planlanan çiftçi sayısı ise 5 bin 700 oldu.

NOHUT TOHUMU DESTEĞİNE REKOR BAŞVURU

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik mağduriyetleri azaltarak tarımsal kalkınmayı sürdürmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi; yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere belirlenen koşulları taşıyan çiftçilere bin 600 nohut tohumu dağıtacak.

3-5 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuru sürecinde gelen yoğun talep üzerine Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, nohut tohumu desteğini 800 tondan bin 600 tona çıkararak iki katına yükseltti. Yaklaşık 2 bin çiftçiye verilmesi planlanan nohut tohumu desteği 5 bin 700 başvuru alarak rekor kırdı.

BAŞKENTLİ ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

25 ilçede belirlenen noktalara bizzat gelerek başvuruda bulunan 5 bin 700 çiftçi sağlanan bu destek sayesinde ekonomik olarak rahatlayacaklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Akyurt, Gölbaşı ve Haymana’da nohut tohumu desteği için başvuran çiftçiler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Yusuf Gürbüz: “Çiftçi olarak bu hizmetten çok memnunum. İlk defa başvurdum. Bizim için çok yararlı oldu.”

-Mustafa Uğur: “Mansur Başkan’ın çiftçiye verdiği tüm desteklerden dolayı teşekkür ederim. Daha önce de başvurdum nohut desteğinden yararlandım ve çok verim aldım.”

-Necati Özbek: “Verilen tohumlar için teşekkür ederim. Keşke tüm belediyeler bu destekleri verse. Geçen sene de nohut desteğinden yararlandım bize çok faydası oldu. Şu ana kadar neden bu destekler verilmedi? Çiftçilerin desteklenmesi çok güzel ve çok değerli.”

-Sedat Uğur: “Çiftçileri bu şekilde düşündükleri için Mansur başkana ve emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Çiftçileri kim düşünüyorsa biz ona minnettarız. Zaten mazot fiyatları belli bu yüzden tohum destekleri bizim için çok önemli.”

-Ertuğrul Alparslan: “Nohut, buğday, Macar fiğ ve arpa desteklerinden de yararlandım. Geçen sene alamamıştım ama bu sene alacağım için mutluyum. Mansur Yavaş’a köylüye katkı sağladığı için teşekkür ederim.”

-Baki Çalık: “Bu uygulamadan çok memnun kaldık. Başkanımızın desteğinden dolayı teşekkür ederiz, Allah razı olsun.”

-Recai Bayrak: “Çiftçi umduğunu şu anda almaya başladı. Destekleme çok güzel. Bundan önce biber ve domates fidesi aldık ektik çok verim aldık. Hayvanlarım da var. Macar fiğ aldım ektim ondan da memnunum. Ben buğday ekmiyordum buğday bile ektim 20 dönüm buğdayım var şu anda. Bütçemize katkı sağladığı gibi ekonomiye de katkı sağlıyor. Şu ana kadar belediyeden böyle bir şey görmedik. Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun ondan.”

-Yusuf Mert: “Sayın başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Fiğ tohumu da aldım ekin ekmiyordum ekin de aldım diktim çok memnun kaldım. Memnuniyetimizi de her yer de söylüyoruz.”

-Hüseyin Aytaç Talas: “Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı hibe tohumların çiftçiye çok yararı oluyor. Diğer dağıtılan tohumlardan da yararlandık. Macar fiğ tohumu ve buğday tohumu da almıştım çok memnun kaldım, bütçemize çok katkısı oldu.”

-Gülizar Tan: “Nohut desteğinden yararlanmak için başvuruda bulundum. Buğday desteğinden de yararlandık ve memnun kalmıştık şimdi de nohut tohumu alacağım. Başkanımızdan biz razıyız, Allah razı olsun.”

-Hamza Tan: “Çiftçinin zor zamanlarında bize yardımcı olduğu için Belediye Başkanımıza teşekkür ederim çalışmaları takdire şayandır.”

-Ahmet Sönmez: “Tohum desteklerinden yararlanıyorum ve çok memnunum.”

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, nohut tohumu dağıtımını mart ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor.