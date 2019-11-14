5 bin Altındağlı, "Ankara'yı Tanıyoruz" projesi kapsamında Ankara'yı tanıdı

5 bin Altındağlı, "Ankara'yı Tanıyoruz" projesi kapsamında, Çamlıdere, Polatlı, Beypazarı, Nallıhan ve Şereflikoçhisar'ı (Tuz Gölü) gezdi.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla başlatılan, "Ankara'yı Tanıyoruz" gezileri büyük ilgi gördü. Çamlıdere, Polatlı, Beypazarı, Nallıhan ve Şerflikoçhisar'a (Tuz Gölü) düzenlenen gezilerde Altındağlılar, Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu.

ANKARA TURİZMİNE KATKI

Altındağ genelinden, 5 bin kişinin katıldığı gezilerin hem Ankara ekonomisine hem de Ankara turizmine katkı sağladığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Biz Ankara'nın güzelliklerini tanıtmak için başladığımız bu gezilerin ne kadar önemli olduğunu gördük. 5 bin kişinin katıldığı bu geziler sayesinde hemşehrilerimiz, başkentimizin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme imkanı buldu.

ÖNCELİK ANKARA...

"Kültür gezileri yapılacaksa, ilk olarak yaşadığımız şehri yakından tanımalıyız." diyen Başkan Balcı, gezi programının bu düşünce doğrultusunda belirlendiğini söyledi. Başkan Balcı, "Ankaramız ve ilçeleri tarihi açıdan pek çok değerli alana, doğal güzelliğe sahip... Şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın bu güzellikleri mutlaka görmesi, yakından tanıması gerektiğini düşünüyorum. Buralar şehrin merkezine en fazla 1 saat uzaklıkta... Altındağlı vatandaşlarımız da bu ilçelerimizi görsün, yaşadığı şehri yakından tanısın istiyoruz." dedi.

