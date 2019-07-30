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5. Çubuk Uluslararası Açık Hava Satranç Festivali esnafı sevindirdi

Geçtiğimiz gün başlayan ve 4 Ağustos’a kadar sürecek olan 5’inci Çubuk Uluslararası Açık Hava Satranç Festivali hem sporcular hem de Çubuk esnafı için bir hayli verimli geçiyor. Sporcular satranca doyarken esnaf da turizmin bereketinden faydalanıyor.  
5. Çubuk Uluslararası Açık Hava Satranç Festivali esnafı sevindirdi

Başkent’in turşusuyla uluslararası nam salmış ilçesi satrançla da dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu yıl Çubuk Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu öncülüğünde 5’incisi düzenlenen Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 10 ülke ve 61 ilden gelen 887 sporcu ile geçtiğimiz gün başladı. Turnuva öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ilçede gerek Çubuğa gelenlerin gerekse Çubuk halkı ve esnafının bu turnuvayı spor ve turistik gelişim açısından çok sevdiklerini ve gelecekte de kendilerinin bu turnuvayı devam ettirmek istedikleri söyledi. 

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ÇUBUKLULAR HAYLİ MEMNUN

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Çubuk Uluslararası Satranç Turnuvası’na 887 sporcu ile rekor katılım sağlandı. Sporcuların aileleri de düşünüldüğünde bu turnuva Çubuk için büyük bir turizm anlamına geliyor. Bölge halkı ve esnafı her yıl Çubuk turşu festivalinin yanı sıra satranç turnuvası içinde adeta gün sayıyor. 

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ESKİ BAŞKANA TEŞEKKÜR VE DEVAM ETTİRECEĞİZ MESAJI

Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş ise önceki Belediye Başkanı Tuncay Acehan’a teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Tuncay Bey zamanında başlatılan ve 5’incisini düzenleyeceğimiz satranç turnuvasının ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. İlk başladığı zamandan bugüne kadar ilçemiz açısından hem katılım hem de organizasyon anlamında büyük bir gelişme yaşadık. Bir hafta boyunca ilçemizde etkinliğimiz devam edecek. İki binin üzerinde ailemizi ağırlayarak 900’e yakın satranç sporcumuza ev sahipliği yapacağız. Türkiye’nin bütün illerinden ailelerimiz bizim misafirimiz. İlçemiz ve Ankara’nın tanıtımı anlamında turnuvamız büyük fayda sağlayacak. Bu yıl 14’üncüsünü düzenleyeceğimiz Turşu Festivalimiz tanıtım anlamında satranç turnuvamızla beraber büyük katkı yapmakta. Çubuk olarak tüm hazırlığımızı yaptık. İlçemiz başarılı bir turnuva ile anılacak.”

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ÖDÜL 55 BİN TL

Turnuva hakkında bilgi veren Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise 4 Ağustos’a kadar sürecek turnuva hakkında şu bilgileri verdi:

“Çubuk’taki satranç turnuvaları ailelerin ve öğrencilerin farklı yerlerden gruplar halinde gelip çok güzel vakitler geçirdiği başarılı bir organizasyon. Çubuk açısından önemini ise son derece koruyor. Çubuk esnafı ve çevre halkı durumun memnuniyetini fazlasıyla yaşıyor. Sürekliliğini ördüğümüz en önemli turnuvalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Çubuk satranç turnuvasına katılanlar arasında çok başarılı sporcular bulunmakta. Turnuva 4 Ağustos’a kadar devam edecek olup her gün saat 10.00 ile 15.00 arasında gerçekleşecek. Toplam ödülün 55.000 TL. Belediye başkanımız Baki Demirbaş ailelere 31 Mayıs Çarşamba günü Çubuk Şehir Müzesi, Agat Taşı ve turşu atölyelerini gezdirecek. Cumartesi günü de Anıtkabir ve Satranç müzesi gezisi yapılacağız.”

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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