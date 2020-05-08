  • BIST 97.927
  • Altın 394,690
  • Dolar 7,1270
  • Euro 7,7197
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 11 °C
»

5 gün içinde 4'üncü zam

Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldı
5 gün içinde 4'üncü zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Bu zamla birlikte akaryakıta 5 gün içerisinde 4. kez zam gelmiş oldu. 

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 15 Motorinde 13 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,46 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,15 liradan 5,28'e; İzmir'de 5,25 liradan 5,38 liraya yükselecek. 

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5,56 TL’den, 5,71'e Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.67 TL’den 5,82'ye yükselecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomotiv ve tekstil sektörleri yılın ikinci yarısı için umutlu07 Mayıs 2020 Perşembe 16:46
  • Bakan Dönmez: Türkiye eskisinden çok daha güçlü bir şekilde bu döneme girecek07 Mayıs 2020 Perşembe 16:45
  • Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz07 Mayıs 2020 Perşembe 15:08
  • BDDK'dan üç bankaya işlem yasağı07 Mayıs 2020 Perşembe 15:05
  • Kur manipülasyonu yapanlar engellenecek07 Mayıs 2020 Perşembe 13:01
  • 'Manipülatif ve yanıltıcı işlemlere uygulanacak ceza' düzenlemesi07 Mayıs 2020 Perşembe 12:36
  • Motorinde 7 kuruş indirim07 Mayıs 2020 Perşembe 10:48
  • Londra merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor07 Mayıs 2020 Perşembe 10:05
  • Brent petrolün varili 28,60 dolar07 Mayıs 2020 Perşembe 10:03
  • Motorinde 7 kuruş indirim07 Mayıs 2020 Perşembe 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti