  • BIST 98.120
  • Altın 388,432
  • Dolar 7,0779
  • Euro 7,6569
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 24 °C
»

5 ilde 8 bin 900 sosyal konut sahiplerini bulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuraların çekileceğini, böylece 8 bin 900 konutun daha sahiplerinin belli olacağını bildirdi.
5 ilde 8 bin 900 sosyal konut sahiplerini bulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak sosyal konut projelerinde hız kesmediklerini belirten Kurum, "50 bin sosyal konut projemiz kapsamında, 35 bin 252 konutun inşa süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Geri kalan konutların da ihale ve proje çalışmalarını yaptıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"100 Bin Sosyal Konut projemiz kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak. 100 bin sosyal konutun temellerini inşallah Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı, bol yeşil alanı ve sosyal imkanları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 ilde 8 bin 900 sosyal konut sahiplerini bulacak11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:15
  • Sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle hakim Pehlivan hakkında inceleme başlatıldı11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:35
  • Koronavirüsü yenen 9 jandarma personelinden immün plazma bağışı11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:05
  • Bakan Pakdemirli: 'IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı' için ilana çıktık11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:00
  • AVM'ler kapılarını yeniden açtı11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:07
  • Rusya Kovid-19 vaka sayısında İtalya ve İngiltere'yi geçti11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:51
  • Ankara'da ramazan davulcusu ve muhteşem sesi11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:07
  • Nusaybin'de bir terörist ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:42
  • İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 bin 716 kişiye işlem uygulandı11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:42
  • İstanbul'da vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti