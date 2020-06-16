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5 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti.
5 ilin emniyet müdürü değişti

Yeni atama kararları Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası bulanan kararla 5 ilin emniyet müdürü değişti.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ise Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana’ya; Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeoğlu, Kahramanmaraş’a; Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Kartaş da Niğde’ye atandı.

Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürü oldu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Terörle Mücadele Daire Başkanı olan ve darbe girişimi sırasında başından ağır yaralanan Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

ZAFER AKTAŞ KİMDİR? 

1964 yılında Çanakkale’de doğdu. 1983 yılında Polis Kolejinden, 1987 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığının 26.10.2016 tarihli kararnamesi ile Muş İl Emniyet Müdürü olarak olarak görev yaptı. 
 
İçişleri Bakanlığının 27.12.2018 tarihli kararnamesi ile Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer AKTAŞ Balıkesir nüfusuna kayıtlı olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

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