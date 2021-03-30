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5 kişilik araçta 15 sığınmacı yakalandı

5 kişilik araçta 15 sığınmacı yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 sığınmacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.S. idaresindeki 34 COF 169 plakalı ticari aracı Beyazköy mevkisinde durdurdu.

Kontrollerde, 5 kişilik araçta 15 sığınmacı olduğu belirlendi. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresine sevk edildi.

Sürücü M.S. gözaltına alındı.

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