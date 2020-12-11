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5 kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsünün uyuşturucu kullanıp kullanmadığı araştırılacak

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, otomobille çarpışarak 2’si çocuk 5 kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü Samet Koyun’un (31) yargılanmasına başlandı.
5 kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsünün uyuşturucu kullanıp kullanmadığı araştırılacak

Kandıra Çakırcaali Mahallesi Kocabayramlar Sapağı mevkisinde, 22 Temmuz günü meydana gelen kazada, Samet Koyun yönetimindeki 34 VZ 6212 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Serkan Barhan (37) yönetimindeki 34 BSM 420 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Barhan, eşi Duygu Barhan (31), oğlu Göktuğ Barhan (6), kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ve yeğeni Berra Kılıç (2) hayatını kaybetti. 2’si çocuk 5 kişinin öldüğü kazanın ardından tutuklanan kamyon sürücüsü Samet Koyun hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan dava açıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Samet Koyun, kazada yaşamını yitiren ailenin yakınları ve avukatları katıldı. Olay günü belediyeye ait kamyonla Kandıra’ya çim götürdüğünü anlatan Samet Koyun ifadesinde, karşı yöne geçtiği yönündeki iddiaları kabul etmedi. Aracın aniden önüne çıktığını, frene basma şansının olmadığını iddia eden Samet Koyun, “Telefonla konuşmuyordum, dikkatim yoldaydı. O anda uyuşturucu madde etkisi altında olduğumu kabul etmiyorum. Daha önceden uyuşturucu kullanıyordum. Hatta bu nedenle denetimli serbestlik de görüyordum. En son olaydan bir ay önce uyuşturucu kullanmıştım. Kaza nedeniyle çok üzgünüm. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Ölenlerden Serkan Barhan’ın annesi olan ve kazadan yaralı kurtulan Necla Barhan ise, sanığın şerit ihlali yapmadığı yönündeki ifadesinin gerçek dışı olduğunu belirterek, “Kendisi kamyonla bizim şeridimize geçti. Biz kaçmaya çalışsak da başarılı olamadık. Olayın olduğu yer söylediği gibi virajlı değil, düz ve açık bir yerdi” diye konuştu.

Baba Reşit Barhan da kaza anında otomobilin arka koltuğunda olduğunu, kazanın oluş şeklini görmediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, Samet Koyun’un kazadan önce, ne zaman uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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