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5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara satmışlar!

Kahramanmaraş'ta, erittikleri 5 kuruşlara altın tozu ekleyerek yaptıkları sahte altınları kuyumculara satan 3 kişi tutuklandı.
5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara satmışlar!

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir çetenin ürettiği sahte altınları kuyumculara sattıkları bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmalar sonunda sahte altınların üretildiği binaya baskın yapan polis, Zeliha G. (26), Ahmet E. (23) ve Cuma K.'yı (21) gözaltına aldı.

Baskında, çok sayıda sahte altın kolye ve küpe ile sahte mühür ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan Zeliha G.'nin sahte altınları komisyon karşılığı kuyumculara sattığı tespit edildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Zeliha G., Ahmet E. ve Cuma K. tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheliler ile bağlantıları olduğu tespit edilenlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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