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5 mahallede 5 şenlik

Altındağlıların yoğun ilgi gösterdiği "Yaz Akşamları Şenlikleri" ve "Mahalle Şenlikleri" programları devam ediyor.Altındağlı vatandaşların unutulmaz akşamlar yaşadığı "Yaz Akşamı Şenlikleri", bu hafta Ulubey, Beşikkaya ve Güneşevler Mahallesi'nde olacak.
5 mahallede 5 şenlik

26 Temmuz Cuma akşamı Ulubey Mahallesi'nde, Ulubey Kültür Merkezi arkasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte "Şampiyon" filmi gösterimi yapılacak. 27 Temmuz Cumartesi akşamı ise şenliklerin adresi Beşikkaya Mahallesi olacak. Beşikkaya Mahallesi semt pazarı önünde gerçekleştirilecek olan etkinlik, "Müslüm" filminin gösteriminin yanı sıra, palyaço, Pamuk Prenses, sihirbaz ve animasyon gösterileri ile renklenecek.

28 Temmuz Pazar günü ise Güneşevler Mahallesi eğlenceye doyacak. Güneşevler Mahallesi Malazgirt Caddesi ile 119'uncu sokağın kesişiminde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, mahalle sakinleri "Müslüm" filmini izleme imkanı bulacak. Her yaştan vatandaşın ilgisini çekecek şekilde organize edilen etkinliklerin, önceki haftalarda olduğu gibi büyük ilgi görmesi bekleniyor.

"MAHALLE ŞENLİKLERİ" İLE YÜZLER GÜLÜYOR

Altındağ'da eğlence bu kadarla sınırlı kalmayacak. "Mahalle Şenlikleri" programı ile çocuklar da eğlenceye doyacak. Her hafta Cuma ve Cumartesi akşamı saat 18:00'de başlayan etkinliklere büyük ilgi gösteren Altındağlı çocuklar, bu hafta da doya doya eğlenecek. Eğlencenin adresi 26 Temmuz Cuma akşamı Aydınlıkevler Mahallesi, 27 Temmuz Cumartesi akşamı ise Baraj Mahallesi olacak. Etkinlik kapsamında, pazar alanlarına şişme oyuncaklar kurulacak, çocuklar eğlencenin tadını çıkaracak.

Renkli balonların dağıtılacağı, palyaço ve yüz boyama etkinliklerinin yapılacağı program, yine mahalle sakinlerine keyifli anlar yaşatacak. Ayrıca şenlik alanına katılan Altındağlıları sürpriz hediyeler de bekliyor. Yaz akşamı etkinliklerine katılan vatandaşlar arasından kura ile yapılacak çekilişle, her akşam şanslı kişilere sürpriz hediyeler verilecek.

HERKES DAVETLİ...

Yaz akşamlarını renklendiren etkinliklere tüm mahalle sakinlerini davet eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Şenlik coşkusu tüm mahallelerimizde devam edecek. Komşuluk ilişkilerimizi pekiştiren, çocuklarımızın yüzünü güldüren, her yaştan Altındağlı vatandaşımızın büyük ilgisini çeken eğlence programlarımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyorum." dedi.
 

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