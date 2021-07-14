5 merkezle sağlıklı yaşama

Etimesgut Belediyesi'nin 5 aile yaşam merkezindeki modern spor merkezi ile 8 spor tesisi Başkentlilere sağlıklı yaşamın kapılarını açıyor.

Zinde ve sağlıklı kalmak isteyenler ve pandemide aldığı fazla kilolardan kurtulmak isteyenlerin adresi belediyenin spor tesisleri oluyor. 1.100 metre kare alanıyla Ankara'nın en büyük spor salonlarından biri olan Devlet Bahçeli Spor Merkezi, Ahi Elvan, Güzelkent, Göktürk ve Merkez Aile Yaşam Merkezleri'ndeki spor salonlarının yanı sıra, Atakent Tesisleri Spor Merkezi ile Merkez Spor Merkezi spor salonları büyük talep görüyor.

Tunahan, Atabey, Turkuaz, Ülkü, Turan, Atayurt ve Ayyıldız tesislerinde yer alan kapalı spor salonları da Etimesgutluların tercih ettiği salonlar arasında bulunuyor.

İŞTE SPOR MERKEZLERİ:

DEVLET BAHÇELİ TESİSLERİ SPOR MERKEZİ: Ankara'nın en büyük spor tesisleri arasında gösteriliyor. Bin 100 metre kare alana sahip fitness salonunda koşu bantlarından boks ringine; tam donanımlı spor merkezinde olan bütün spor aletleri yer alıyor.

AHİ ELVAN SPOR MERKEZİ: Modern spor aletleriyle donatılmış spor merkezi hizmet veriyor.

GÖKTÜRK SPOR MERKEZİ: Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi içerisinde yer alan spor merkezi hergün yüzlerce Etimesgutlu'ya sağlıklı yaşamın kapılarını açıyor.

GÜZELKENT SPOR MERKEZİ: Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde hizmete açılan spor merkezi, modern spor aletleriyle donatıldı.

MERKEZ SPOR SALONU: Tamamıyla yenilenen spor merkezinde birçok spor aleti yer alıyor.

ATAKENT SPOR MERKEZİ: Bünyesindeki modern spor merkezinden binlerce başkentli yararlanıyor.

ÜLKÜ SPOR TESİSLERİ: Tesiste 1’i kapalı 3 basketbol ve voleybol sahası, futbol sahası, 2 tenis kortu, 2 fitness alanı, 5 tribün, koşu yolu, çay bahçesi ve yeşil alan düzenlemeleri yer alıyor.

TURAN SPOR TESİSLERİ: Tesiste, 2 adet futbol sahası, tribünler, soyunma ve duş alanları, çocuk oyun alanı ile çevre düzenlemeleri bulunuyor.

ATABEY SPOR MERKEZİ: Atayurt Mahallesi’ndeki merkezde aerobik, fitness, plates, spinning salonu, fin hamamı ve sauna yer alıyor.

TURKUAZ SPOR MERKEZİ: Turkuaz Mahallesi'ndeki tesiste modern spor merkezi hizmet veriyor.

TUNAHAN SPOR TESİSLERİ: Açık ve kapalı basketbol, voleybol sahaları, tenis kortları, halı saha, fitness setlerinin yer alıyor.

AYYILDIZ SPOR TESİSLERİ: Basketbol ve voleybol sahalarının yer alıyor.

ATAYURT SPOR TESİSLERİ: Futbol, basketbol ve voleybol sahaları hizmet veriyor.



