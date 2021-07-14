  • BIST 1.367,250
  • Altın 504,36
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,1250
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

5 merkezle sağlıklı yaşama

Etimesgut Belediyesi'nin 5 aile yaşam merkezindeki modern spor merkezi ile 8 spor tesisi Başkentlilere sağlıklı yaşamın kapılarını açıyor.
5 merkezle sağlıklı yaşama

Zinde ve sağlıklı kalmak isteyenler ve pandemide aldığı fazla kilolardan kurtulmak isteyenlerin adresi belediyenin spor tesisleri oluyor. 1.100 metre kare alanıyla Ankara'nın en büyük spor salonlarından biri olan Devlet Bahçeli Spor Merkezi, Ahi Elvan, Güzelkent, Göktürk ve Merkez Aile Yaşam Merkezleri'ndeki spor salonlarının yanı sıra, Atakent Tesisleri Spor Merkezi ile Merkez Spor Merkezi spor salonları büyük talep görüyor.
Tunahan, Atabey, Turkuaz, Ülkü, Turan, Atayurt ve Ayyıldız tesislerinde yer alan kapalı spor salonları da Etimesgutluların tercih ettiği salonlar arasında bulunuyor.

hb4a1822.jpg

İŞTE SPOR MERKEZLERİ:

DEVLET BAHÇELİ TESİSLERİ SPOR MERKEZİ: Ankara'nın en büyük spor tesisleri arasında gösteriliyor. Bin 100 metre kare alana sahip fitness salonunda koşu bantlarından boks ringine; tam donanımlı spor merkezinde olan bütün spor aletleri yer alıyor.

AHİ ELVAN SPOR MERKEZİ: Modern spor aletleriyle donatılmış spor merkezi hizmet veriyor.
GÖKTÜRK SPOR MERKEZİ: Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi içerisinde yer alan spor merkezi hergün yüzlerce Etimesgutlu'ya sağlıklı yaşamın kapılarını açıyor.
GÜZELKENT SPOR MERKEZİ: Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde hizmete açılan spor merkezi, modern spor aletleriyle donatıldı.
MERKEZ SPOR SALONU: Tamamıyla yenilenen spor merkezinde birçok spor aleti yer alıyor.

ATAKENT SPOR MERKEZİ: Bünyesindeki modern spor merkezinden binlerce başkentli yararlanıyor.
ÜLKÜ SPOR TESİSLERİ: Tesiste 1’i kapalı 3 basketbol ve voleybol sahası, futbol sahası, 2 tenis kortu, 2 fitness alanı, 5 tribün, koşu yolu, çay bahçesi ve yeşil alan düzenlemeleri yer alıyor.
TURAN SPOR TESİSLERİ: Tesiste, 2 adet futbol sahası, tribünler, soyunma ve duş alanları, çocuk oyun alanı ile çevre düzenlemeleri bulunuyor.
ATABEY SPOR MERKEZİ: Atayurt Mahallesi’ndeki merkezde aerobik, fitness, plates, spinning salonu, fin hamamı ve sauna yer alıyor.
TURKUAZ SPOR MERKEZİ: Turkuaz Mahallesi'ndeki tesiste modern spor merkezi hizmet veriyor.
TUNAHAN SPOR TESİSLERİ: Açık ve kapalı basketbol, voleybol sahaları, tenis kortları, halı saha, fitness setlerinin yer alıyor.
AYYILDIZ SPOR TESİSLERİ: Basketbol ve voleybol sahalarının yer alıyor.
ATAYURT SPOR TESİSLERİ: Futbol, basketbol ve voleybol sahaları hizmet veriyor.
 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yavru leylek kurtarıldı15 Temmuz 2021 Perşembe 01:30
  • Kurban hazırlıkları tamamlandı15 Temmuz 2021 Perşembe 01:15
  • Tercih desteğine yoğun ilgi15 Temmuz 2021 Perşembe 01:00
  • Gençlerle buluştu15 Temmuz 2021 Perşembe 00:30
  • Altındağ cıvıl cıvıl15 Temmuz 2021 Perşembe 00:15
  • Çocukların yeni eğlencesi14 Temmuz 2021 Çarşamba 08:00
  • Personele ikramiye14 Temmuz 2021 Çarşamba 04:15
  • Pursaklar’a millet bahçesi müjdesi14 Temmuz 2021 Çarşamba 04:15
  • Örnek girişimciye ziyaret14 Temmuz 2021 Çarşamba 04:00
  • Srebrenista şehitleri Mamak’ta anıldı14 Temmuz 2021 Çarşamba 03:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti