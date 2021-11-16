5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, 4’ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin ise yaralandığı öğrenci servisi midibüsü kazası ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.