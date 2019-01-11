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5 Temmuz 2019 Ankara Baraj Doluluk Oranları - ASKİ

Ankara baraj doluluk oranları merak ediliyor. Ankara'daki barajların su seviyeleri ve doluluk oranları nedir? Ankara'daki barajlarda ne kadar su kaldı? 5 Temmuz 2019 Cuma ASKİ Ankara barajlarındaki güncel doluluk oranları ve su seviyeleri.
5 Temmuz 2019 Ankara Baraj Doluluk Oranları - ASKİ

Ankara baraj doluluk oranları merak ediliyor. 5.07.2019 Ankara barajlarındaki güncel doluluk oranları ve su seviyeleri nedir? Ankara'daki barajlarda ne kadar su kaldı? 2019 Ankara baraj doluluk oranları..

Dört mevsimi birden yaşadığımız güzel ülkemizin başkenti Ankara'da mevsimlere göre değişkenlik gösteren yağışlar, haliyle barajların doluluk seviyelerini de etkiliyor. Genellikle kurak geçen yaz mevsimlerinde baraj doluluk oranlarımızda düşüş yaşansa da, özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde yağan kuvvetli yağmur ve kar yağışları ile barajlarımızın doluluk seviyesinde artış oluyor. 

Başkent Ankara'daki barajlarda ne kadar su olduğu, doluluk oranlarının hangi seviyede olduğu vatandaş tarafından merak ediliyor. İnsanlar yaşadıkları ilçe ve mahallelere gelen su miktarını öğrenmek istiyor. 

Ankara'da barajlara gelen günlük su miktarı nedir?

Sizler için ASKİ'nin resmi sitesinden derlediğimiz bilgilere göre Ankara'daki barajların güncel doluluk oranı ve su seviyesini paylaşıyoruz. İşte 5 Temmuz 2019 ASKİ Ankara baraj doluluk oranları ve su seviyeleri:

Ankara barajlardaki su seviyesi ASKİ

Barajların Toplam Hacmi (m3): 1.584.555.000 m3

Tarih: 5.07.2019

Barajlarımızdaki Su Miktarı: 577.386.000 m3

İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 1.362.000 m3

Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 53.700 m3

Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 23.000 m3

Şehre Verilen Toplam Su Miktarı: 1.493.385 m3

Barajlara Gelen Su Miktarı: 331.400 m3

Ankara barajlarındaki toplam su seviyesi:  % 36,44 ( 5 Temmuz 2019 itibariyle )

 

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