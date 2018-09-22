ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 5 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 5 Temmuz 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
5 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- ÇAMLIDERE su kesintisi
Arıza Tarihi: 5.07.2019 10:20:00
Tamir Tarihi: 5.07.2019 14:20:00
Detay: ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ
Etkilenen Yerler: ÖMERAĞA MAHALLESİ, BEYLER MAHALLESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ORTA MAHALLESİ, YAHYALAR MAHALLESİ, YAYALAR MAHALLESİ, KÖRLER MAHALLESİ
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