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5 Temmuz 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 5 Temmuz 2019 Cuma Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
5 Temmuz 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 5 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 5 Temmuz 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

5 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • ÇAMLIDERE su kesintisi

Arıza Tarihi: 5.07.2019 10:20:00
Tamir Tarihi: 5.07.2019 14:20:00
Detay: ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ
Etkilenen Yerler: ÖMERAĞA MAHALLESİ, BEYLER MAHALLESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, ORTA MAHALLESİ, YAHYALAR MAHALLESİ, YAYALAR MAHALLESİ, KÖRLER MAHALLESİ

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