  • BIST 106.588
  • Altın 268,562
  • Dolar 5,7159
  • Euro 6,3130
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

'5. Türk Filmleri Haftası' yarın Bakü'de başlayacak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "5. Türk Filmleri Haftası", 25-29 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.
'5. Türk Filmleri Haftası' yarın Bakü'de başlayacak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yerli Düşünce Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakü Büyükelçiliği'nin destekleriyle gerçekleştirilecek  "5. Türk Filmleri Haftası"nın açılış galası, Nizami Kino Merkezi'nde yönetmen Şükrü Alaçam'ın "Locman" filminin gösterimiyle yapılacak.

Etkinliğe Türkiye'den aralarında Murat Şeker, Seyid Çolak, Mustafa Kotan ve Güven Adıgüzel'in bulunduğu birçok oyuncu, yönetmen ve yapımcı konuk olacak. Aynı zamanda konuklar öğrencilerle birlikte Azerbaycan sinema dünyasının sanatçıları ile bir araya gelecek.

Usta yönetmenlerin ödüllü eserleri izleyicinin beğenisine sunulacak

Azerbaycan ile Türkiye arasında sinemanın gücüne dayanarak bir köprü daha eklemeyi hedefleyen "Türk Filmleri Haftası" kapsamında usta yönetmenlerin ödüllü eserlerinin yanı sıra, sinemaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşmış popüler sinema filmleri de geniş bir çerçevede Azerbaycanlıların beğenisine sunulacak.

"Çakallarla Dans 5", "Kapan", "Annem" ve "Rafadan Tayfa" filmlerinin ücretsiz olarak izlenebileceği etkinlikte ayrıca Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinde, Türk sineması söyleşileri düzenlenecek. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff'tan 'İslamiyet bize aittir' vurgusu24 Kasım 2019 Pazar 10:27
  • Dipsiz Göl'de son durum24 Kasım 2019 Pazar 10:24
  • Bakan Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti24 Kasım 2019 Pazar 10:18
  • Barış Pınarı Harekatı bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu24 Kasım 2019 Pazar 10:02
  • Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi24 Kasım 2019 Pazar 09:55
  • Akılalmaz olay! Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu24 Kasım 2019 Pazar 09:53
  • Zeytinburnu'nda uyuyan kocasını balta ile öldürdü24 Kasım 2019 Pazar 09:51
  • Hollanda'da 4 Türk'e kraliyet nişanı verildi24 Kasım 2019 Pazar 09:35
  • Altun'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi' iddiasına yalanlama24 Kasım 2019 Pazar 09:30
  • Romanya cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında24 Kasım 2019 Pazar 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti