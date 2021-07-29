  • BIST 1.391,640
  • Altın 497,20
  • Dolar 8,4880
  • Euro 10,0550
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 22 °C
SON DAKİKAAFAD'dan Antalya, Adana ve Muğla'daki yangınlarla ilgili açıklama
»

5 ülkeden 40 öğrenci

Kızılcahamam’da,  Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Projesi kapsamında Kızılcahamam Belediyesi 5 ülkeden 40 genci ağırlıyor.
5 ülkeden 40 öğrenci

Program kapsamında gençler Kızılcahamam’ı gezerken ilçede devam eden projeler ile ilgili de etkinliklere katılıyorlar.
Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte E.Başbakan Yardımcısı Bölge Milletvekili  Emrullah İşler, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi  Ahmet Karaca, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Kadın Kolları Başkanı Naime Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı ve Meclis Üyeleri  ve vatandaşlar Türkiye’nin ilk sıfır atık pilot ilçesi olan Kızılcahamam’da 1.Sınıf Atık Getirme Merkezini düzenlenen bisiklet turu ile ziyaret ettiler.

ekran-alintisi.jpg1-030.jpg

Yaklaşık 7 km bisiklet turunun ardından Ciğirler Mahallesi’ne geçilerek gençler canlı müzik eşliğinde vakit geçirdiler.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yapmış olduğu açıklamada; İlçemizde gerçekleştirilen Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Projesi kapsamında Belediyemizin ağırladığı 5 ülkeden 40 genç ve Kızılcahamamlı gençlerimizle bir araya geldik. Gençlerimize 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizi tanıtarak bisiklet turlarında ve etkinliklerinde onlara eşlik ettik dedi.

ekran-alintisi.jpg2-015.jpg
AK Parti Ankara Milletvekili  Emrullah İşler ise; Kızılcahamam Belediyemizin ev sahipliğinde,Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 5 ülkeden 40 gençle birlikte pedal çevirdik. Devamlı sosyal faaliyetleri ve projeleri ile her geçen gün Kızılcahamam gelişmeye devam ediyor. Belediye Başkanımız Süleyman Acar’ı ve ekip arkadaşlarını çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Çetin’den Bakan Yanık’a ziyaret29 Temmuz 2021 Perşembe 09:35
  • Kahramankazanlılar havuza akın etti29 Temmuz 2021 Perşembe 09:17
  • Şanlıurfa’ya kültür turu29 Temmuz 2021 Perşembe 09:06
  • Büyükşehir’den borç yapılandırması29 Temmuz 2021 Perşembe 08:00
  • Pursaklar’da çim hokeyi 29 Temmuz 2021 Perşembe 07:30
  • Mamaklıların üniversite hayali gerçek oluyor29 Temmuz 2021 Perşembe 06:30
  • Tarihi Çoban Mektebi29 Temmuz 2021 Perşembe 02:00
  • Pursaklar'da 600 noktaya MOBESE kamerası kuruldu29 Temmuz 2021 Perşembe 01:15
  • Mini bahçe ilgi odağı oldu29 Temmuz 2021 Perşembe 01:00
  • Ön kayıtlar başladı29 Temmuz 2021 Perşembe 00:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti