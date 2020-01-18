5 yaşındaki çocuk gripten hayatını kaybetti

Muğla'da grip ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde birkaç gün önce 5 yaşındaki Oğuz Kaan Dural'ı ailesi grip ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye götürdü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dural, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi Orhaniye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Şehir Yeni Mezarlığına defnedildi.